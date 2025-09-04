野外ジャズイベントを初開催！「サクラタウン JAZZ ステージ」9月20日(土)～21日(日)開催！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、埼玉県所沢市 ところざわサクラタウンにて、2025年9月20日(土)～21日(日)の2日間、初のジャズイベントとなる「サクラタウン JAZZ ステージ」を開催致します。

ジャズの魅力に触れる2日間！

気鋭のプロミュージシャン・実力派の大学生ビッグバンド、ベテランアマチュアビッグバンド等バラエティに富んだ出演者によるジャズパフォーマンスをこの機会にお楽しみ下さい。

ジャズファンはもちろん、初めてジャズに触れる方も楽しめる内容を予定しています。

キッチンカーや子供向け屋台の出店も予定していますので、中秋の1日をサクラタウンでゆったりお過ごしください。

開催概要

■開催日時：2025年9月20日（土）・21日（日）

■開催時間：12:00～17:00（予定）

■場所：埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3 ところざわサクラタウン 中央広場

■主催：株式会社KADOKAWA

■公式HP：https://tokorozawa-sakuratown.com/event/jazzstage2509.html

■ところざわサクラタウン公式X：https://x.com/sakuratownjp

※荒天・強風の場合は中止となる場合があります

※内容は変更となる場合があります

※イベント内容や営業時間は天候などの理由により変更となる場合がございます

※最新情報はサクラタウン公式X（旧Twitter @sakuratownjp)にてご確認ください

※会場内でのビニールシートのご利用は運営上の都合によりご遠慮いただきます。予めご了承ください

出演者情報

■実施場所：ところざわサクラタウン 2階中央広場特設ステージ

■観覧料 ：無料

■出演者（予定）：9月20日（土） Duologue/Nakagawa-yeah! Popjazz group/

前田貴昭クインテット 他

9月21日（日） 前田貴昭クインテット/BIG FELLOW JAZZ ORCHESTRA/

芝浦工業大学文化会軽音楽部 College Society Jazz orchestra/

ピリカラザリガニ団 他

■「ところざわサクラタウン」について

2020年11月、日本最大級のポップカルチャーの発信拠点としてKADOKAWAが埼玉県所沢市に開業した大型文化複合施設。書籍製造・物流工場やKADOKAWAのオフィス、イベントスペース（ジャパンパビリオン、千人テラス）、ショップ（ダ・ヴィンチストア）、レストラン（角川食堂）、商業施設のほか、角川文化振興財団運営の「角川武蔵野ミュージアム」も建設。また、KADOKAWAと所沢市が共同で進める「COOL JAPAN FOREST 構想」および、KADOKAWA・埼玉県・所沢市の三者で連携・協力する協定に基づき振興を図る「埼玉カルチャー観光共和国」の拠点施設にも位置づけられています。

https://tokorozawa-sakuratown.com/

■株式会社KADOKAWAについて

出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテインメント企業です。世界中から才能を発掘して多彩なIP（Intellectual Property）を創出し、さまざまなメディアで展開。創出したIPをテクノロジーの活用により世界に届ける「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げ、IP価値の最大化を推進しています。

https://group.kadokawa.co.jp/

