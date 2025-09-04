TVアニメ「山田くんとLv999の恋をする」より、山田くんの誕生日をお祝いするオンラインくじが今年も登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ「山田くんとLv999の恋をする」の豪華賞品が手に入る＜「山田くんとLv999の恋をする」山田くんHappy Birthdayくじ2025＞を、2025年9月11日(木)12時より販売します。

山田秋斗の誕生日を記念したオンラインくじが今年も登場。新規描き下ろしイラストなどを含む豪華賞品を取り揃えております。また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「E賞 缶バッジ全10種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜「山田くんとLv999の恋をする」山田くんHappyBirthdayくじ2025 概要＞

販売期間：2025年9月11日(木)12:00～2025年10月9日(木)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/yamadalv999_bd2025/

■賞品ラインナップ

S賞：選べるBIGアクリルスタンドフィギュア（全2種）

A賞：ペアリング（全1種）

Ｂ賞：アクリルスタンドフィギュア（全2種）

Ｃ賞：ちびアクリルスタンドフィギュア（全6種）

D賞：ミニ色紙（全8種）

E賞：缶バッジ（全10種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「E賞 缶バッジ全10種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン-1

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※期間により絵柄は異なります。

※ランダムでの配布となります。

【対象期間】

■花冠（描き下ろし）/ケーキ（描き下ろし）

9月11日(木)12:00～9月18日(木)11:59

■花冠（ミニキャラ）/ケーキ（ミニキャラ）

9月18日(木)12:00～9月20日(土)23:59

9月22日(月)0:00～9月25日(木)11:59

■プレゼント/プレゼント（アバター）

9月25日(木)12:00～10月2日(木)11:59

■お月見/お月見（アバター）

10月2日(木)12:00～10月9日(木)11:59

■おまけキャンペーン-2

9月21日は山田くんのお誕生日！

9月21日に【10連セット】をご購入いただいたお客様には「SNS風アクリルカード」をもれなく1枚プレゼント!!

※全2種。ランダムでの配布となります。

【対象期間】

9月21日(日)0:00～23:59

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/