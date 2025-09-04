KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「Re:ゼロから始める異世界生活」 エミリア 予約開始！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES（カドカワ プラスチックモデル シリーズ）」より『KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES「Re:ゼロから始める異世界生活」エミリア DX ver.』の予約を2025年9月4日（木）正午より受付開始いたしました。本商品のKADOKAWA ECでの予約締切は2025年10月15日（水）を予定しております。

TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」より、ハーフエルフのヒロイン「エミリア」が「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES」に登場！ 成型色による色分けと彩色済みパーツにより、組み立てるだけでカラフルなキャラクターが完成する可動プラスチックモデルシリーズです。



エミリアに合わせた可動機構により、氷魔法を放つ姿など、特徴的なポーズを再現可能。表情パーツとして「笑顔」「叫び顔」「怒り顔」の３種類が付属、オプションパーツには「氷魔法エフェクト」「氷の剣」「手首パーツ5種」「ディスプレイ用台座」が付属して劇中の姿を再現します。

DX ver.

『DX ver.』は、劇中衣装セットにオリジナル水着セットを加え、さらに「笑顔(口開け)」を加えた表情パーツが4種類となり、同時に2体組み立てられる豪華2体セットです。

◇KADOKAWA ECサイト限定特典

KADOKAWA ECサイトでは購入特典として表情パーツ「むくれ顔」が付属いたします。

◇KADOKAWA ECサイト限定バージョン

KADOKAWA ECサイト限定の各「カッティングマット エミリアカラーver.付き」では、エミリアをイメージしたパープルカラーのカッティングマットに、表面はデフォルメキャラクター、裏面は描き下ろしイラストを両面プリントした「カッティングマット エミリアカラーver.」（サイズ：約300×220×3mm）が付属！

●KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「Re:ゼロから始める異世界生活」 エミリア

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302209000792

商品内容：

・本体×1

・表情パーツ×3種

・手首パーツ×5種

・氷魔法エフェクト×1

・氷の剣×1

・ディスプレイ用台座×1セット

※KADOKAWA ECサイト購入特典表情パーツ「むくれ」×1

発売月：2026年2月

価格：9,350円(税込み）

仕様：組み立て式プラスチックモデル ノンスケール

全高：約166mm

発売・販売：KADOKAWA

●KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「Re:ゼロから始める異世界生活」 エミリア カッティングマット エミリアカラーver.付き

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302508001182

商品内容：

・本体×1

・表情パーツ×3種

・手首パーツ×5種

・氷魔法エフェクト×1

・氷の剣×1

・ディスプレイ用台座×1セット

・カッティングマット×1（サイズ：約300×220×3mm）

※KADOKAWA ECサイト購入特典表情パーツ「むくれ」×1

発売月：2026年2月

価格：11,000円(税込み）

仕様：組み立て式プラスチックモデル ノンスケール

全高：約166mm

発売・販売：KADOKAWA

●KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「Re:ゼロから始める異世界生活」 エミリア DX ver.

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302209000793

商品内容：

・衣装本体×1

・水着本体×1

・表情パーツ×4種

・手首パーツ×5種

・水着用手首パーツ×5種

・氷魔法エフェクト×1

・氷の剣×1

・ディスプレイ用台座×1セット

※KADOKAWA ECサイト購入特典表情パーツ「むくれ」×1

発売月：2026年2月

価格：11,000円(税込み）

仕様：組み立て式プラスチックモデル ノンスケール

全高：約166mm

発売・販売：KADOKAWA

●KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「Re:ゼロから始める異世界生活」 エミリア DX ver. カッティングマット エミリアカラーver.付き

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302508001183

商品内容：

・衣装本体×1

・水着本体×1

・表情パーツ×4種

・手首パーツ×5種

・水着用手首パーツ×5種

・氷魔法エフェクト×1

・氷の剣×1

・ディスプレイ用台座×1セット

・カッティングマット×1（サイズ：約300×220×3mm）

※KADOKAWA ECサイト購入特典表情パーツ「むくれ」×1

発売月：2026年2月

価格：12,650円(税込み）

仕様：組み立て式プラスチックモデル ノンスケール

全高：約166mm

発売・販売：KADOKAWA

※本商品の組み立てにはニッパーが必要です。

※画像は塗装済みの試作品です。実際の商品とは異なります。

※カッティングマットのプリントは、表面・裏面ともにホワイトの一色でのプリントとなります。

※KADOKAWA ECサイト限定バージョンは国内ではKADOKAWA ECサイト限定となります。

※KADOKAWA ECサイト限定バージョンは海外で販売される場合もございます。

『KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES』（通称：カドプラ）とは

日本が誇る世界に通用するキャラクター・コンテンツの魅力をプラスチックモデルで表現するシリーズです。

「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES」公式サイト（https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ekpla/）

【権利表記】

プラスチックモデルの写真を一緒にご掲載いただける際は、下記権利表記の記載をお願いいたします。

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会

