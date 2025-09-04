『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ドライ!!』 イリヤスフィール 15th Anniversary ver. がフィギュア化！　9月4日（木）より予約開始！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、「“手に取れる”新しい物語」をコンセプトとしたフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」の新作アイテムとして、『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ドライ!!』 イリヤスフィール 15th Anniversary ver. の予約受付を、カドカワストア、キャラアニ.com、ebten などで2025年9月4日（木）12時より開始いたしました。本フィギュアの予約締切は2025年10月8日（水）を予定しています。

Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ シリーズより、コンプエース2022年11月号の表紙を飾った15周年イラストをモチーフに立体化！

原型、彩色共にイラストの天使のように可愛らしい姿を表現することにこだわりました。

躍動感あふれる髪や浮遊感のあるワンピース、翼もクリアを使用して再現しています。

写真立ての中の世界から飛び出して、可愛く元気にウインクするイリヤを是非お手元にお迎えください。

詳細は、「KDcolle（KADOKAWAコレクション）公式サイト(https://kdcolle.kadokawa.co.jp/)」をご覧ください。また、

カドスト、キャラアニ.com、ebtenでは、元イラストを使用したラバーマット（約600mm×300mm）が付属する「KADOKAWAスペシャルセット」もご用意しておりますので、こちらもお見逃しなく！

◇KADOKAWAスペシャルセット

・カドスト

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302211002603/

・キャラアニ.com

https://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B25900004

・ebten

https://ebten.jp/p/7015026033158

※元イラストを使用したラバーマット（約600mm×300mm）付属

『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ドライ!!』 イリヤスフィール 15th Anniversary ver.

KADOKAWAスペシャルセット特典： 特製ラバーマット（約W600mm×H300mm）

・商品名：『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ドライ!!』 イリヤスフィール 15th Anniversary ver.

・仕様：プラスチック製塗装済み完成品

・スケール：1/7スケールフィギュア

・全高：約230mm（台座含む）

・企画制作：KDcolle（KADOKAWAコレクション）

・企画協力：コンプエース

・発売元：KADOKAWA

・価格：28,600円（税込）KADOKAWAスペシャルセット：30,800円（税込）

・予約締切日：2025年10月8日（水）

・お届け時期：2026年3月予定

【権利表記】

フィギュアの写真を一緒にご掲載いただける際は、下記権利表記の記載をお願いいたします。

(C)Hiroshi Hiroyama 2022 (C)TYPE-MOON

KDcolle（KADOKAWAコレクション）とは

～コンテンツホルダーならではの魅力あふれるフィギュアを皆様に～

KADOKAWAのフィギュアブランドKDcolle（KADOKAWAコレクション）。数々の作品を生んできたKADOKAWAにしかできない魅力あふれる企画とクオリティーで、“わくわくドキドキ”させるフィギュアを世界の人にお届けいたします。KDcolleが贈る新しい物語にご期待ください！！