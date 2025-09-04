【荷主の声から探る未来の物流】求められるは「業界横断のデータ基盤」と「標準化推進のインセンティブ」。個社努力の限界を超え、官民連携での変革に期待。

株式会社Univearth

物流DXプラットフォーム『LIFTI』を運営する株式会社Univearth（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：谷口 臨太朗）は、荷主企業の物流業務従事者を対象に、「物流業界の将来に関する意識調査」を実施しました。本調査では、物流の効率化やCO2削減を一層推進するために、外部の事業者や行政に期待する支援策について意見を求めました。

調査からは、多くの企業が個社の努力だけでは乗り越えられない構造的な課題を感じており、「業界横断的なデータ共有プラットフォームの構築支援」や「標準化推進のためのガイドラインやインセンティブ」など、業界全体での協調を促す仕組みを行政や業界全体に求めている強いニーズが浮かび上がりました。

調査サマリー

調査概要

調査結果詳細

荷主企業の物流実態調査レポート2025 :https://www.lifti.jp/document/WhitePaper006- 荷主企業からは、個社の取り組みを後押しする施策として「中小企業向けDX導入補助金」など、直接的な金銭支援を期待する声が挙がった。- パレット標準化や共同配送の障壁となっていた企業間の連携を促進するため、「業界横断的なデータ共有プラットフォーム」や「標準化推進のためのインセンティブ」など、協調領域を創出する仕組みへの期待が高い。- また、「新しい輸送モードの実証実験支援」など、将来を見据えたイノベーションを官民連携で進めることへの要望も見られた。- これらの声は、物流の課題がもはや一社の努力では解決できず、業界全体、さらには行政を巻き込んだエコシステムの構築が不可欠であると荷主が認識していることを示している。- 調査主体： 株式会社Univerth- 調査期間： 2025年7月1日～7月20日- 調査方法： インターネット調査- 調査対象： 荷主企業の物流業務従事者- 有効回答数： 200物流の効率化やCO2削減を一層推進するにあたり、外部に期待する支援策（自由記述より抜粋）

本調査の自由記述項目では、荷主企業が直面する課題を背景に、以下のような支援策への期待が寄せられました。

総括・考察

- 協調・連携の促進： 「業界横断的なデータ共有プラットフォームの構築支援」「標準化推進のためのガイドラインやインセンティブ」- コスト負担の軽減： 「中小企業向けDX導入補助金」- イノベーションの推進： 「新しい輸送モードの実証実験支援」

本調査で寄せられた荷主企業の切実な声は、これまでの調査結果で明らかになった「連携の難しさ（共同配送・パレット標準化）」「DXの遅れ」「コスト負担」といった課題と、密接に結びついています。多くの企業が、これらの高い壁を乗り越えるためには、自社のリソースだけでは不十分であり、業界全体を動かす「ルール形成」や「共通インフラの整備」、そして挑戦を後押しする「公的支援」が必要不可欠だと感じているのです。

特に「業界横断的なデータ共有プラットフォーム」への期待は、サプライチェーンの透明性を高め、企業間の協力を円滑にするための鍵として、多くの荷主がその重要性を認識していることを示しています。個社最適の追求から、業界全体の協調による全体最適へ。その大きな変革を実現する上で、中立的で信頼性の高いデジタル基盤の役割はますます重要になっていくでしょう。当社が運営する『LIFTI』は、物流業務の効率化を支援するDXプラットフォームです。

