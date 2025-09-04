暗号資産取引サービスS.BLOX SoneiumコラボNFTキャンペーン

S.BLOX株式会社

S.BLOX株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役 渡辺潤。以下「S.BLOX」）は、Sony Block Solutions Labs Pte.Ltd.が提供するパブリックブロックチェーンSoneiumとコラボした限定NFTを配布するキャンペーンを本日より開催します。限定NFTの保有者には将来的にSoneium Scoreを付与予定です。

暗号資産取引サービスを提供するS.BLOXは、2023年にソニーグループ傘下となり、2025年1月にUI刷新を中心としたサービスリニューアルを行い、今後、更なる機能や通貨の拡充を予定しています。今回はSoneiumとの協業により、Sony Block Solutions Labs Pte.Ltd.が2025年6月に開催したNFTデザインコンテストの入賞デザイン3作品をNFT化し、同社の販売所で合計30,000円以上の暗号資産を購入された方のうち抽選1,000名様に限定NFTとしてプレゼントします。

限定NFTの保有者には2025年11月以降順次、Soneium Score※を付与予定で、詳細は限定NFT保有者向けに別途アナウンスされます。限定NFTは、Soneiumのネットワーク上で発行され、配布には同じくソニーグループが開発・提供するFan Marketing Platformが使用されます。

※Soneium Score(https://soneium.org/en/blog/soneium-score/)： Sony Block Solutions Labs Pte.Ltd.が2025年8月に開始したプログラムです。一定の基準を達成されたお客様にSoneium Scoreを付与し、集めたSoneium Scoreに応じてSony Block Solutions Labs Pte.Ltd.が提供するNFTを配布します。

＜キャンペーン期間＞

2025年9月4日～2025年9月30日

<キャンペーン参加方法>

キャンペーン期間中に同社の販売所で合計30,000円以上の暗号資産を購入

※抽選の当落を2026年10月にS.BLOX登録のメールアドレス宛にご連絡予定

＜プレゼント内容＞

Soneiumで開催されたNFTデザインコンテストで最優秀デザインに輝いた3作品を採用した限定NFT

※限定NFT 全3種類の中からランダムに1種類を抽選でプレゼント

詳細はS.BLOX公式Webサイト(https://www.sblox.jp/ja-jp/soneium_nft_campaign?utm_source=prtimes%20&utm_medium=prtimes)をご確認ください。

S.BLOXでは、2025年8月1日より毎月最大8,000円相当のビットコインをプレゼントするキャンペーンも開催しております。更に、新規口座開設で初回は500円相当のビットコインがプレゼントに上乗せされます。期間中のキャンペーン参加でNFTと合わせてビットコインを受け取ることができます。

【S.BLOX株式会社について】

2023年8月にQuetta Web株式会社（ソニーグループ株式会社100%出資の子会社）が買収して、暗号資産取引サービスを運営しています。2024年7月にAmber Japan株式会社から社名変更し、2025年1月にサービスリニューアルを行い、サービス名をWhaleFinからS.BLOXに変更しました。

会社名 ：S.BLOX株式会社（旧Amber Japan株式会社）

住所 ：東京都港区港南二丁目５番１０号

設立日 ：2018年1月10日

代表者 ：代表取締役 社長 渡辺潤

資本金 ：100,000,000円

事業内容 ：暗号資産交換業

暗号資産交換業者 関東財務局長 第00016号

所属する認定資金決済事業者協会：一般社団法人日本暗号資産等取引業協会

URL ：S.BLOX株式会社（https://www.sblox.jp/）

【Sony Block Solutions Labs Pte.Ltd.について】

Sony Block Solutions Labsは、Startale Group Pte. Ltd.との合弁会社で、ブロックチェーン技術を使った新たなネットワークインフラを構築することを目的として設立されたソニーグループのグループ企業です。2023年9月にブロックチェーンの企画開発を発表し、2024年8月にSony Network Communications Labs Pte. Ltd. から社名変更しました。

会社名 ：Sony Block Solutions Labs Pte. Ltd.

住所 ：105 Cecil Street #24-02 The Octagon Singapore 069534

設立日 ：2023年10月

代表者 ：Chairman 渡辺潤

資本金 ：1,000,000シンガポールドル

事業内容：ブロックチェーンに関する企画開発およびそれに関連する事業

URL ：Sony Block Solutions Labs Pte. Ltd.（ソニーブロックソリューションズラボ）