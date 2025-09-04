BOSS ショップ 藤崎百貨店がオープン
ヒューゴボスジャパン株式会社
24時間365日どんなシーンにもふさわしいスタイルを提案するプレミアムライフスタイルブランドのBOSS（ボス）は、BOSS ショップ 藤崎百貨店を2025年9月4日(木)にオープンいたしました。
店舗面積71平方メートル のこの空間は、ビジネスシーンに相応しい装いやスポーツライン、日常を彩るカジュアルスタイル、そしてサングラスや香水まで多数取り揃えたメンズウェアショップです。
<ノベルティプレゼント>
このたびのオープンを記念して、BOSS ショップ 藤崎百貨店にて商品をお買い上げの方へ、先着でBOSSオリジナルのノートをプレゼントいたします。
ドイツのメッツィンゲンに誕生した、HUGO BOSS社。独自のスタイルを大切にし、情熱を持ち、目標に向かって進む人々のために、常に寄り添う存在であり続けます。
HUGO BOSSそしてBOSSについての情報は、弊社ウェブサイト（www.hugoboss.com/jp）をご覧ください。
【店舗情報】
BOSS ショップ藤崎百貨店
住所：〒980-8652 宮城県仙台市青葉区一番町3-2-17 本館4階
TEL：050-3528-1410
TEL: 03-5774-7670