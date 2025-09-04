【9月25日(木)19時】兼業″VTuber、Vライバーの生存戦略を解説するウェビナー開催！

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)は、ウェビナー「VTuber専門家が解説！兼業だからこそ実現できる VTuber生存戦略」を9月25日（木）19:00から開催します。

本業をしながらVTuber、Vライバー活動を行うための戦略を解説。成功事例を取り上げながら、本業と配信活動を並行して行なっていく方法や本業での経験やスキルを活動に活かす方法などをお話しさせていただきます。本ウェビナーを実施することで、VTuberやVライバーの人口創出やVTuber・Vライバー業界の発展に繋げていきたいと思っています。

本業をしながら配信活動を行うVTuber、Vライバーのお悩みを解決

毎年多くの配信者たちが引退や活動休止をしますが、多くの場合は「本業との両立」が原因となっています。本業のお仕事をやりながらVTuber、Vライバー活動を行なっている方の多くは、次のような悩みを感じたことがあるのではないでしょうか？

・本業と並行してVTuber、Vライバー活動を継続できるか不安

・本気で配信活動をしたいけど、本業とどう両立したら良いかわからない

・本業のスキルや知識などを配信に活かしたいけど、どうすれば良いかわからない

このウェビナーでは「本業と並行して理想のVTuber、Vライバー活動を続ける戦略法」を徹底解説。自身が理想とする配信活動を長く続けるコツや本業で培ったスキル・知識などを配信で活かすヒントをお届けします。

ウェビナー終了後には専門家と直接相談できる時間も設けており、ご自身の状況に合わせたアドバイスを受けることが可能です。（無料相談にご参加いただく場合、条件がございます）

＜注目ポイント＞

#本業で培ったスキル・知識を配信の強みに変換する具体的手法

本業があるからこそできる本格的な配信環境づくりの方法やビジネススキル・知識を配信活動で強みにする方法を解説。本業をしているあなただからこそできる強みを作るコツを伝授します。

#成功事例から学ぶ！兼業VTuberのリアル戦略

実際に本業をやりながらVTuberとして活躍している方の成功事例をご紹介。どのように本業を武器にして他者と差別化をしたのか学べます。

#専門家に直接相談できるチャンス！実践的なアドバイス

日々の配信テーマや時間管理、収益化の疑問を専門家に直接相談できる時間を用意。あなたの強みを活かした戦略をその場でアドバイスします。（無料相談にご参加いただく場合、条件がございます）

＜こんな方におすすめ＞

・本業と両立してVTuber、Vライバーを始めたい方

本業を続けながら配信活動を行うためのスケジュール管理やVTuber、Vライバー活動の戦略法を学びたい方におすすめです。

・専業VTuber、Vライバーとの差別化ポイントを見つけたい方

本ウェビナーは「自分の本業をどう配信に活かせるか」を知りたい方に最適な内容となっています。

＼お申し込みはこちらから受け付けております！／

https://forms.gle/ESa8J64eNS5vqkaQ7

参加人数に制限がありますので、お早めにお申し込みください！

《登壇者のご紹介》

uyet 代表プロデューサー

金井 洸樹

2018年よりANYCOLOR株式会社にてVTuber事業立ち上げに従事し、キャラクターを用いたコンテンツの企画/運用、企業案件配信の企画などを担当。 現在は株式会社uyetにてVTuberを用いた新規事業開発、プロモーション事業、マーケティング事業、VTuber支援事業を展開。またJA全農様と朝日新聞社様と連携してライブコマースイベントを開催。

◻︎ABEMAにVTuber専門家として出演

◻︎クリエイター専門ウェブマガジン「CreatorZine」で連載

◻︎VTuber登龍門 審査員

◻︎バーチャル物産展プロデューサー

◻︎まちスパチャプロジェクトプロデューサー

◻︎ぶいめしプロデューサー

◻︎VTuber特化型webメディア「uyet media」編集統括

◻︎総勢1000人以上のVTuber支援を実施

◻︎VTuber事業専門家として企業の事業開発へ従事

X：https://x.com/MoveSkk

《ウェビナー概要》

日時：2025年9月25日（木）19:00～20:00

参加費：無料（事前予約制）

会場：Zoom（オンライン）

主催：株式会社uyet

＜当日のスケジュール＞

18:55~19:00：開場

19:00~19:10：オープニング

19:10~19:50：ウェビナー

19:50~20:00：エンディング

（延長する可能性がございます）

《株式会社uyetについて》

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業・自治体のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザーを含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みをつくり続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact