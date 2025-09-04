『トラックカーナビ』特殊車両用ルート編集＆共有機能を提供開始

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西啓介、本社：東京都港区）のトラック専用カーナビアプリ『トラックカーナビ by NAVITIME』は、2025年9月4日（木）より、Web版での特殊車両用ルート編集機能と、スマホアプリへのルート共有機能を提供開始いたします。

本機能では、『トラックカーナビ（Web版）』にて、特殊車両通行許可を得たルートに編集し、申請した経路をそのまま『トラックカーナビ』アプリに共有し、ナビゲーションが可能となります。

『トラックカーナビ（Web版）』の「支援機能」にて「特車ルート」設定をオンにするとご利用になれます。特殊車両通行許可を得ている道路を利用するため、道路交通規制や車高・車幅・重量制限等の規制考慮をしないルート編集ができるように設計しています。

『トラックカーナビ』は、大型車規制や車高・車幅制限等を考慮し、車両が大きいトラックでも安心して運行できるナビゲーションを提供しています。一方、特殊車両（道路法で定められた「一般的制限値」を超えた車両）では、特殊車両通行許可を得た道路のみを走行するため、『トラックカーナビ』アプリをご利用中のドライバーや運送会社から「特殊車両に対応してほしい」「許可されたルートを再現し、ナビゲーションできるようにしてほしい」などのご要望をいただき開発いたしました。

本機能にて共有されたルートは、『トラックカーナビ』アプリでのナビゲーション中に、道路状況に変化があった場合にも、自動的なリルートは行わず、あらかじめ指定されたルートの通りにナビゲーションします。

通行許可があり走行予定としているルートについて、運行上注意が必要な、細い道や角度が厳しい交差点の右左折、本来規制があるなどの地点をドライバー自身が確認できるよう、運行前に注意地点を地図上で確認できる「ルートチェッカー」機能をはじめ、ナビゲーション機能は従来通りご利用いただけます。

ナビゲーション中の右左折案内や注意地点の案内も通常のナビゲーションと同様に発話されます。

本機能は、プレミアムプラスコース会員向けの機能ですが、同じくプレミアムプラスコース会員向けの「ルート編集＆共有」機能と合わせて、2025年11月30日（日）までの期間限定で、プレミアムコース会員の方もご利用になれます。

なお、2025年9月10日（水）～12日（金）に開催される「国際物流総合展 2025 第4回 INNOVATION EXPO」（会場：東京ビッグサイト）にて本機能を展示いたします。PCとアプリの両方で本機能をお試しいただけます。

■関連プレスリリース

・2023年6月14日 『トラックカーナビ』、以前走ったルートを元にした「復元ルート」提供開始(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202306/14_5594.html)

・2024年10月1日 『トラックカーナビ』、PC向けWebサイトを提供開始(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202410/01_5799.html)

・2025年8月28日 『トラックカーナビ』、ルートの編集＆共有機能を提供開始(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202508/28_5914.html)

■『トラックカーナビ by NAVITIME（Web版）』

https://truckcarnavi.navitime.co.jp/

プレミアムコースまたはプレミアムプラスコースに登録した『トラックカーナビ』アプリのNAVITIME ID（法人契約の場合はライセンスコード）でログインすると、アプリで登録している車両情報をもとに、PCサイトで大型車専用のルートを検索できます。

■『トラックカーナビ by NAVITIME』アプリ

高精度な到着予想時刻表示、車高・車幅・車長・大型車規制などと車両別に走行実績が多い道路を考慮したルート検索、複数の訪問先の最適訪問順の自動計算、大型車が駐車可能な施設検索など、トラックドライバー向けに特化した日本初のカーナビアプリです。

▶iOS(https://itunes.apple.com/jp/app/id1147473077?mt=8)

▶Android OS(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitime.local.navitimetruck)

▶法人契約についてはこちら(https://truck.products.navitime.co.jp/truck/businessplan?from=press_202508)