電車やバスでも邪魔にならない！バッグに入れて持ち運べるキャリー 「丸洗いバッグインキャリーカート（ブルーストライプ）」新発売！

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、バッグに入れて持ち運びが可能で組立て・収納も簡単なキャリーカート「丸洗いバッグインキャリーカート（ブルーストライプ）」を、2025年8月28日(木)より新発売いたしました。

【 丸洗いバッグインキャリーカート（ブルーストライプ) 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11452

本アイテムは、収納バッグに入れて持ち運びが可能で、荷室を取り外して丸洗いできるキャリーカートです。約5.3kgの軽量設計なので、電車やバスでもスマートに持ち運びができます。

本体を収納するバッグは、キャリーカートのサイドに取り付けられるので、バッグを忘れる心配が無く、容量も53Lから最大容量約70Lまで拡張が可能です。

また、生地は本体から取り外して丸洗いできるので、汚れを気にせず使用できます。タイヤやハンドルの着脱も可能なので、コンパクト収納はもちろん、アウトドアで汚れても隅々まで簡単にお手入れができ、常に清潔な状態をキープできます。

さらに、ワンタッチで開閉のため、組立ても収納も簡単です。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納でき、保管場所にも困りません。汚れが気になるタイヤは、着脱してバッグのインナーポケットに収納して持ち運べます。アウトドアはもちろん、まとめ買いや旅行など、幅広いシーンで活躍します。

バッグに入れてスマートな持ち運びが可能で、収納・組立てラクラクなキャリーカート「丸洗いバッグインキャリーカート（ブルーストライプ）」をアウトドアシーンでぜひご活用ください。

・製品概要

総重量5.3kgと超軽量&コンパクト。すべて1つのバッグに収納することができるので、電車やバスでも邪魔にならずスマートに持ち運びが可能。アウトドアはもちろん、まとめ買いや旅行など、幅広いシーンで活躍。

メインの荷室（容量53L）に、収納バッグ（容量17L）をサイドに取り付けることで荷室を最大容量70Lに拡張可能。

生地は本体から取り外して丸洗い可能なため、屋外で汚れても隅々までお手入れ簡単で常に清潔な状態をキープ。タイヤやハンドルの着脱もでき、特に汚れが気になるタイヤはバッグのインナーポケットに収納して持ち運ベる。

ワンタッチ開閉で組立ても収納もラクラク。保管や持ち運びに便利なコンパクト収納。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/971_1_13b8984b6e8b390b1520bdac1ac964fc.jpg?v=202509050555 ]

【 丸洗いバッグインキャリーカート（ブルーストライプ) 】https://youtu.be/wH-enV8lmbA

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wH-enV8lmbA ]

・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2025年8月28日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

【 26モデル 第3弾 】https://www.logos.ne.jp/news/1486

【 アイテム一覧 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=682

「丸洗いバッグインキャリーカート（ブルーストライプ）」は、ロゴスショップをはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売いたします。

■製品詳細は以下のURLよりご覧ください。

【 丸洗いバッグインキャリーカート（ブルーストライプ） 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11452

