NEC、データ分析競技会「KDD CUP 2025」にてCategory Winnersに選出

NECは、KDD CUP 2025に出場し、全256チーム・948名の中からSpecial Questions Category WinnersとしてSimple Questions Special Awardを受賞しました。

KDD CUP 2025は、本年8月3日から7日にカナダ・トロントで開催されたデータサイエンス分野の国際会議「KDD（Knowledge Discovery and Data Mining）2025」内で実施されたデータ分析競技会（注1）であり、1997年から続くものです。

本年はMeta社のデータ分析競技会で、画像＋質問を入力として、外部情報を検索・統合して正確な回答を生成する「MM-RAG（Multi-modal Retrieval-Augmented Generation）」技術の性能を競いました。この技術は、スマートグラスなどのウェアラブルデバイスでの視覚質問応答（Visual Question Answering：VQA）に活用されます。

今回NECから出場したチームのうち、若手社員5名でエントリーしたチームがtask1、2、3(注2)に挑戦しSpecial Questions Category Winnersとして、Simple Questions Special Awardを受賞しました(注3)。Simple Questions Special Awardはtask1、2、3の1位から3位受賞者以外を対象に task1、2、3を総合集計して 、画像から答えられる質問や、回答に外部知識が必要な質問に回答を生成できたチームに贈られる賞です。

なお、昨年のKDD CUP2024はMeta社とAmazon社の2つのデータ分析競技会が行われ、NECから出場した若手社員4名のチームがMeta社のデータ分析競技会task1,2,3(注4)に挑戦し、task3におけるFalse Premise QuestionのCategory Winnersを受賞しています (注5)。task3におけるFalse Premise QuestionのCategory Winnersとは、task3の1位から3位受賞者以外を対象に ノイズを含む大量の情報の中から重要なデータを選別・統合し、回答を生成する中で、誤った前提を見抜き、正確かつ誤解を招かない回答を生成できたチームに贈られる賞です。

NECには、受賞者以外にも多数のデータサイエンティスト(注6)が在籍しており、AI関連事業において日々研鑽を積んでいます。今後も継続してスキルを磨き、お客さまの課題解決にデータアナリティクスで貢献してまいります。

(注1)KDD 2025

https://kdd2025.kdd.org/

(注2)task 1：Single-source Augmentation（画像検索を用いた回答を生成）、task 2：Multi-source Augmentation （Webと画像検索を用いた回答を生成）、task 3：Multi-turn QA（複数回往復する会話での回答を生成）

(注3)今年の結果

https://discourse.aicrowd.com/t/meta-crag-challenge-2025-winners-announcement/17308

(注4)task1：Retrieval Summarization（5つのWebページから情報を抽出・要約し、回答を生成）、task2：Knowledge Graph and Web Retrieval（構造化データの検索能力と、複数の情報源を統合して包括的な回答を生成）、task3：End-to-End Retrieval-Augmented Generation（ノイズを含む大量の情報の中から重要なデータを選別・統合し、回答を生成）

(注5)昨年の結果

https://www.aicrowd.com/challenges/meta-comprehensive-rag-benchmark-kdd-cup-2024/winners

(注6)NEC AI人材紹介

https://jpn.nec.com/ai/consulting/analyst/index.html

