【ニトリ デコホーム】自宅でエステ気分♪「おすすめ美容家電」特集ページを公開いたしました
株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2025年8月下旬より「デコホーム おすすめ美容家電特集」をニトリネットにて公開いたしました。
特集ページ：https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/beautyappliances/
デコホームでは、インテリアに馴染みやすいカラー展開の美容家電を多数取り揃えています。欲しい機能を備えたお手頃価格なアイテムで、毎日のホームケアを気軽にワンランクアップしてみませんか。
人気の美容家電から一部アイテムをご紹介いたします！ ※価格は全て税込みです。
ヘアドライヤー
高濃度マイナスイオンにより、自宅で簡単にヘアケアが叶います。温度コントロールと速乾により髪へのダメージも軽減。スリムヘッドで扱いやすく小回りがきくため、手首が疲れにくいのも毎日使用するうえで嬉しいポイントです。
【商品名】高濃度マイナスイオンヘアドライヤー(NY281 モカ)
【価格】期間限定価格 8,990円
（2025/8/5～2025/9/24迄） 1,000円お得
【機能】高濃度マイナスイオン・ソフトケアモード・温冷循環モード・風速3段階・風温4段階（温・冷）
軽量（フードなしで約410g）＋重く感じにくい設計
モード選択が可能
お手入れもしやすい
高濃度マイナスイオンをもっとお手軽に試せます。ハンドル部分は折りたたみができるため、コンパクトに収納が可能です。
【商品名】高濃度マイナスイオンヘアドライヤー(モカ NL101MO)
【価格】期間限定価格 3,990円
（2025/8/5～2025/9/24迄） 1,000円お得
【機能】高濃度マイナスイオン・風量2段階・風温2段階（温・冷）
ヘアアイロン
モバイルバッテリーがあれば、どこでも使えるヘアアイロンです。約55ｇと軽量なため、旅行にも手軽に持っていくことが可能。温度上昇の目安は75秒で約140℃、最高温度は約200℃です。
いつでも手軽に簡単スタイリング
コンパクトで持ち運びがしやすい
【商品名】モバイルヘアアイロン(NY9741 モカ)
【価格】期間限定価格 1,890円（2025/8/5～2025/9/24迄） 100円お得
【機能】オートパワーOFF（30分）・開閉ロック・USB給電・クッションつきセラミックコーティングプレート
フェイススチーマー
便利な3段階角度調整付き
コンパクト且つボタン一つのシンプルデザインで操作も簡単です。約45℃のあたたかいスチームで、テレビや動画を見ながら浴びるだけの「ながら美容」をすることができます。
【商品名】フェイススチーマー 2(オフホワイト)
【価格】期間限定価格 4,990円
（2025/8/5～2025/9/24迄） 1,000円お得
プチプラ美容家電
1000円以下で購入出来る、抗菌プラスのプチプラ美容家電も多数ラインアップしています。
【価格】期間限定価格 749円
（2025/8/5～2025/9/24迄） 50円お得
【カラー】オフホワイト・ローズ
【商品名】 ※左から
・抗菌ホットアイラッシュカーラーミニ 2(オフホワイト)
・抗菌ホットアイラッシュカーラー2(オフホワイト)
・抗菌ネイルケア 3点セット 2(ローズ)
・抗菌マユ＆フェイスシェーバー 2(オフホワイト)
・抗菌マユ＆フェイスシェーバー 2(ローズ)
※一部離島でのお買い上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。
デコホームとは
ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。
【デコホーム公式ホームページはこちらから】
https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html