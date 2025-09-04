【ニトリ デコホーム】自宅でエステ気分♪「おすすめ美容家電」特集ページを公開いたしました

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2025年8月下旬より「デコホーム おすすめ美容家電特集」をニトリネットにて公開いたしました。

特集ページ：https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/beautyappliances/

デコホームでは、インテリアに馴染みやすいカラー展開の美容家電を多数取り揃えています。欲しい機能を備えたお手頃価格なアイテムで、毎日のホームケアを気軽にワンランクアップしてみませんか。

人気の美容家電から一部アイテムをご紹介いたします！ ※価格は全て税込みです。

ヘアドライヤー

高濃度マイナスイオンにより、自宅で簡単にヘアケアが叶います。温度コントロールと速乾により髪へのダメージも軽減。スリムヘッドで扱いやすく小回りがきくため、手首が疲れにくいのも毎日使用するうえで嬉しいポイントです。

【商品名】高濃度マイナスイオンヘアドライヤー(NY281 モカ)

【価格】期間限定価格 8,990円

（2025/8/5～2025/9/24迄） 1,000円お得

【機能】高濃度マイナスイオン・ソフトケアモード・温冷循環モード・風速3段階・風温4段階（温・冷）

軽量（フードなしで約410g）＋重く感じにくい設計モード選択が可能お手入れもしやすい

高濃度マイナスイオンをもっとお手軽に試せます。ハンドル部分は折りたたみができるため、コンパクトに収納が可能です。

【商品名】高濃度マイナスイオンヘアドライヤー(モカ NL101MO)

【価格】期間限定価格 3,990円

（2025/8/5～2025/9/24迄） 1,000円お得

【機能】高濃度マイナスイオン・風量2段階・風温2段階（温・冷）

ヘアアイロン

モバイルバッテリーがあれば、どこでも使えるヘアアイロンです。約55ｇと軽量なため、旅行にも手軽に持っていくことが可能。温度上昇の目安は75秒で約140℃、最高温度は約200℃です。

いつでも手軽に簡単スタイリングコンパクトで持ち運びがしやすい

【商品名】モバイルヘアアイロン(NY9741 モカ)

【価格】期間限定価格 1,890円（2025/8/5～2025/9/24迄） 100円お得

【機能】オートパワーOFF（30分）・開閉ロック・USB給電・クッションつきセラミックコーティングプレート

フェイススチーマー

便利な3段階角度調整付き

コンパクト且つボタン一つのシンプルデザインで操作も簡単です。約45℃のあたたかいスチームで、テレビや動画を見ながら浴びるだけの「ながら美容」をすることができます。

【商品名】フェイススチーマー 2(オフホワイト)

【価格】期間限定価格 4,990円

（2025/8/5～2025/9/24迄） 1,000円お得

プチプラ美容家電

1000円以下で購入出来る、抗菌プラスのプチプラ美容家電も多数ラインアップしています。

【価格】期間限定価格 749円

（2025/8/5～2025/9/24迄） 50円お得

【カラー】オフホワイト・ローズ

【商品名】 ※左から

・抗菌ホットアイラッシュカーラーミニ 2(オフホワイト)

・抗菌ホットアイラッシュカーラー2(オフホワイト)

・抗菌ネイルケア 3点セット 2(ローズ)

・抗菌マユ＆フェイスシェーバー 2(オフホワイト)

・抗菌マユ＆フェイスシェーバー 2(ローズ)

※一部離島でのお買い上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。



【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html