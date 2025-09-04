キーワードは“パパ１人で頑張らない”こと。“ママ１人で頑張らせない”こと。『パパの子育て 悩み解決 Q&A108』9月12日（金）発売

株式会社パイ インターナショナル

初めての妊娠。ママの機嫌を損ねてしまったら、パパはどうしたらいいんだろう？ なぜ泣いているの？ おむつはずれは？ お風呂は？ ベビーカーは？ イヤイヤ期、兄弟げんか、買って買って攻撃…。よかれと思ってやっているのに、ママの機嫌が悪い…。ママとの気持ちのずれ、どうする？ 働き方は大きな課題。子どもが病気の時、どうしたら？ キャリアアップは？ 本書はこのようなパパたちの悩みをファザーリング・ジャパン（ＦＪ）の会員および全国から集め、ＦＪのスクールプロジェクトのメンバーが中心になって体験や経験を基にしながら回答しています。乳幼児期（0～6歳）の子育てに役立つアドバイスがたくさん載っていて、子育てまっただ中のパパが前向きに子育てする、子どもと向き合うきっかけになる本です。

コンテンツ：妊娠中 / 出産・退院 / 育休 / 授乳・離乳食・食事 / 寝かしつけ・歯磨き / 子どものお世話・成長 / 園生活 / 遊び・学び / 子どもとの向き合い方 / ママとのコミュニケーション / 家事シェア / 働き方・自分の時間の取り方 / 地域活動・交流

著者：NPO法人ファザーリング・ジャパン

2006年に設立されたパパ団体。北海道から沖縄まで会員がいる。「よい父親」ではなく「笑っている父親」を増やすことをミッションとして活動し、さまざまな事業を展開している、ソーシャル・ビジネス・プロジェクト。

書籍概要

書名：『パパの子育て 悩み解決 Q&A108』

https://pie.co.jp/book/i/6003/

仕様：A5判（210×148mm）／ソフトカバー／224Pages（Full Color）

定価：本体\1,350＋税

ISBN：978-4-7562-6003-1 C2077

著者：NPO法人ファザーリング・ジャパン

発売日：2025年9月12日

発行元：パイ インターナショナル

