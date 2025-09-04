「ラティエラ中野新井」の竣工について　～ラティエラシリーズ初「ZEH-M Oriented」認証取得～

東京ガス株式会社

2025年9月4日

東京ガス不動産株式会社

東京ガス不動産株式会社（社長：佐藤 裕史、以下「東京ガス不動産」）は、このたび、賃貸住宅「ラティエラ中野新井」(総戸数46戸、以下「本物件」)が竣工したことをお知らせします。これにより、東京ガス不動産が手掛ける賃貸住宅の累計は、35棟、2,214戸(＊1)となりました。

本物件は、東京ガス不動産が展開するラティエラシリーズ初となるZEH-M Oriented(＊２)認証を取得した高い環境性能を有する他、レジリエンス性にも配慮した建物です。

東京ガスグループで推進する「脱炭素」「最適化」「レジリエンス」に配慮した取り組みの一例として、マンション敷地内に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を共用部で利用することにより系統電力使用量を削減するとともに、余剰電力は蓄電池に充電し、停電時に共用部の照明やコンセントへ供給することで、安心・安全な暮らしに貢献します。また、共用部電力にはさすてな電気(＊3)を採用し、電気によるCO2排出量を実質ゼロとします。これらの施策により、持続可能な社会の実現への貢献と、資産価値向上を図ります。

東京ガス不動産は、東京ガスグループ中期経営計画「Compass Transformation23-25」 の達成に向け、引き続き保有地や新規取得用地の開発、ビジネスパートナーとの共同事業等を通じ、お客さまに提供する価値の向上と豊かな社会の実現に貢献していきます。

＜外観パース＞＜ 位置図＞

＜物件概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21766/table/1315_1_d59e7cfdf506c5463df91b5bb83d896f.jpg?v=202509050555 ]

＜ラティエラシリーズについて＞公式HP https://latierra.tokyogas-re.co.jp/

「ラティエラ」は、「未来のあなたのために、いま、自分らしい暮らしを。」をブランドコンセプトとした東京ガス不動産が首都圏を中心に展開する都市型賃貸レジデンスです。

＜東京ガス不動産株式会社の概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21766/table/1315_2_ffb52b6a1ad865a69aa62cfdd5db7f40.jpg?v=202509050555 ]

＊1 東京ガス不動産100％子会社の東京ガス不動産投資顧問株式会社（東京都千代田区、社長：大友 学）が運用する東京ガス

不動産プライベートリート投資法人に売却済みの物件を含む。なお本物件も同投資法人への売却を検討中。

＊2 ZEH-M Oriented（Net Zero Energy House Oriented）：「断熱性能などを大幅に向上させるとともに、高効率な設備

システムの導入によって室内環境の質を維持しながら大幅な省エネルギーを実現させ、かつ、共用部を含むマンション全体

での一次エネルギー消費量を20％以上削減することを目指したマンション」のことです。エネルギーコスト効率が高いた

め、入居者にとっても経済的メリットがあり高断熱で快適・健康な暮らしを提供することが可能となります。

＊3 東京ガスが提供する実質再生可能エネルギー100％の電気料金メニューの総称。

https://home.tokyo-gas.co.jp/power/sustainable/index.html

以上