【Mila Owen】9月11日(木)にルミネ有楽町店がリニューアルオープン！新作の先行発売や限定アイテム発売、ポイントアップキャンペーンなど特典も満載

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド 「Mila Owen（ミラ オーウェン）」は、2025年9月11日(木)にルミネ有楽町店をリニューアルオープンいたします。オープンを記念して、限定商品の発売やポイントアップキャンペーンを開催いたします。

TOKYOから世界に発信する「NEXT BASIC」をテーマに、

トレンドやコレクションに全てを委ねない次世代のベーシックアイテムを展開するMila Owen。



2025年9月11日（木）、ルミネ有楽町店をリニューアルオープンいたします。

オープンを記念し、限定アイテムの発売やポイントアップキャンペーンなど特典を多数ご用意しています。

・オープン限定アイテム

■ハイネックノースリニット×ナロースカートSET

\16,500(税込）

限定色 : LGRY

通常展開色：MST, BRW, CGRY

ふわっとしていて軽く、少し起毛感のある糸で編み立てたノースリーブトップスと、ナローシルエットのスカートのセットアイテム。

セットで着るのはもちろん、それぞれが単品でも大活躍します。

トップスはノースリーブで軽い着心地ながら、秋を感じさせる風合いで編立てました。スカートはしっかりとしたリブの編み地で、フレア過ぎないスッキリとしたシルエットがポイント。

シックな印象で、夏から秋へのシーズンシフトにぴったりのライトグレーをルミネ有楽町限定カラーで発売いたします。

・先行発売アイテム

■ショート丈テントシルエットハンティングジャケット

\17,930(税込）

先行発売色 : BEG

通常展開色：IVR,MOC

トレンドのハンティングジャケットを、ラフに着られるキャンバスライクな素材で仕立てた旬な秋アウター。

大胆に広がったボリューミーなテントシルエットと、レザー調の襟がポイントです。

インナーを重ね着しても余裕のあるゆったりシルエットで、レースのアイテムやワンピースなどフェミニンなアイテムとのスタイリング相性も抜群。

ほどよくマニッシュな印象で着こなせるベージュのカラーを先行発売いたします。

■ハーフスリーブラメニットカーディガン

\9,460(税込）

展開色：GBEG,LBLU,PNK,YEL,BLK

毎年大好評のラメニットカーディガンの半袖デザインタイプが、豊富な5色展開で登場。

ラメ糸入りながら肌触りは柔らかく、羽織りとしてはもちろん、前ボタンを全て留めトップス見えのコーディネートもおすすめ。シンプルなボトムとの合わせでも華やかな印象に仕上がります。

・ポイントアップキャンペーン

MA CARD FOR GO GREEN POINT UP

9月11日(木) ～ 9月15日(月) の期間中、会員ランクに関わらず一律でポイント還元率10％となります。

・店舗情報

Mila Owen ルミネ有楽町店

■所在地：東京都千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町1店 4F

■電話番号：03-6206-3860

■営業時間：11:00～21:00

・Mila Owenについて

TOKYOから世界に発信する「NEXT BASIC」

トレンドやコレクションに全てを委ねない都会の高感度女性が選ぶ洗練された私服。

本当のトータルファッションを楽しむ女性たちに贈る、洗練された次世代のベーシックブランドです。



オフィシャルオンラインストア：

https://milaowen.com/



instagram：

https://www.instagram.com/milaowen_official/



X : https://twitter.com/_MilaOwen