初心者にもわかりやすい！　占術界「的中の父」が贈る『いちばんよくわかる九星方位気学　改訂新版』発売

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也、以下Gakken）は、2025年9月4日（木）に『いちばんよくわかる九星方位気学 改訂新版』（著：田口二州）を発売いたしました。

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058025344(https://www.amazon.co.jp/dp/4058025344)

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18294645/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18294645/)

●「九星方位気学」は夢を叶える唯一無二の開運法！

ツキに恵まれて幸せな日々を暮らすのも、不運に見舞われて苦労の多い人生を歩むのも、決して偶然ではありません。物事に原因があって結果がついてくるように、幸運・不運という結果にも何らかの原因があります。これを解き明かし、不幸を寄せつけずに幸運をつかむにはどうしたらよいか……。それを知る方法が「九星方位気学」です。



幸せを呼び込む究極の開運法である「気学」の神髄を、「九星方位気学」の名付け親である著者が、占術界デビュー50年来の実占研究をもとに、誰にでもわかりやすく、すぐに活用できるようにまとめました。吉方位と凶方位の求め方を丁寧に解説し、幸・不幸が現れる時期、夢や希望を叶える方位の使い方なども伝授します。

巻末の資料ページには、2043年までの年盤表などに加えて、正しい方位を測定するための「八方位測定盤」も完備。入学、就職、結婚、旅行、引越しなど、人生のさまざまな状況で決断を迫られたとき、きっと頼りになる一冊です。

●目次

Part1 気学は夢を叶える唯一無二の開運法

Part2 気学で使う専門用語の基礎知識

Part3 吉方位と凶方位

Part4 九星が持つ意味

Part5 吉方位で得られる幸運・凶方位が招く不運

Part6 幸・不幸が現れる時期とつかみ方

Part7 その年・その月の運勢の見方と判断法

Part8 【目的別】吉方位とラッキー方位

Part9 アクションを起こす吉日を選ぶ

Part10 気学による恋愛・結婚判断

Part11 幸せを招く家相・間取り

【資料編】年盤表 月盤表 日盤表 刻盤表

［著者プロフィール］

田口二州（たぐち・にしゅう）

純正運命学会会長。伝統的な東洋の運命学を修めた占術家。プロの門下生だけでも全国に約70名を擁し、占術界「的中の父」として活躍中。一人でも多くの人を幸運に導くべく、日夜研究・鑑定に邁進し、老若男女問わず多くのファンに親しまれている。著書・監修書は『秘占公開 すごくよくわかる東洋手相術』『決定版 いちばんよくわかる手相』『いちばんよくわかる姓名判断事典』『いちばんよくわかる人相術』『年度版 純正運命学会開運本暦』など800冊以上。明治学院大学経済学科卒。産経学園気学（方位・家相）教室講師。

［商品概要］

『いちばんよくわかる九星方位気学 改訂新版』

著：田口二州

定価：1,980円（税込）

発売日：2025年9月4日（木）

判型：A5判／320ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-802534-5

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380253400(https://hon.gakken.jp/book/2380253400)

【ご購入はコチラ】

※2021年に弊社より刊行された『いちばんよくわかる九星方位気学』の増補改訂版です。

