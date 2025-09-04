下着を知るブランドが導く“美収納ポーチ”の答え。補正下着のラディアンヌから「マルチ収納ポーチ」新登場
補正下着メーカー発のライフスタイルブランド「エナイ（e’nai）」から、2024年9月4日（水）8:00より、新商品「マルチ収納ポーチ」を発売します。
「丸見え」「潰れる」「ごちゃつく」といった従来の収納の悩みを解決するために開発された本商品は、クッション素材と仕切り構造を採用し、下着やインナーを潰さず・見せず・迷子にせず整然と収納可能。旅行やジム、日常使いまで幅広く対応し、“入れるだけで整う”新習慣を提案します。
◆繊細な補正下着の形を守るために生まれた、究極のポーチ
補正下着は、繊細なレースやワイヤー、立体的なカップなど、その美しさと機能性を保つために特別なケアが必要です。しかし、旅行やジムに持ち運ぶ際、他の荷物に押されて型崩れしたり、乱雑に扱ってしまったりすることも少なくありません。
「お気に入りの補正下着を、いつでも美しく、丁寧に扱いたい。」
そんな想いから、下着を知り尽くしたラディアンヌが、この「マルチ収納ポーチ」を開発しました。繊細なブラの形を潰さず、デリケートな素材を優しく保護する。下着のための理想的な収納の答えを形にしたのが、このポーチです。
「ひとつのポーチを開いた瞬間に、ふっと気持ちが上がる。その小さな体験が、自己肯定感につながって毎日を前向きにしてくれる」――そんな想いから、このマルチ収納ポーチは生まれました。
◆“整っていない”が、気分まで乱していた
「お気に入りの下着が、ぺちゃんこに潰れているのを見て、なんだか自分まで雑に扱っている気がした。」
「出先でポーチを開いた瞬間、中がぐちゃぐちゃで“あ、私って整理できてない”と自分にがっかりした。」
「人には見られないはずなのに、“整っていない”ことが、気持ちまで乱していた。」
収納は人に見せる場所ではない。だからこそ、つい後回しになりがちです。
しかし、バッグの中や洗面台の小物が乱れていると、その小さな「乱れ」が積み重なり、自己肯定感を下げてしまうことがあります。
「ちゃんとしてる自分」でいたい。けれど、時間がない、面倒くさい、どうせ見られない――そんな心理との葛藤が、多くの女性の共通体験です。
そこでエナイは、見えない場所まで美しく整えることが、気持ちを前向きにする一歩になると考えました。
◆畳まない、潰さない。下着もわたしも。持ち運べる新しい整え方。
忙しくて、部屋も気持ちも整わない日があっても、
大事なものだけは、ちゃんときれいにしておきたい。
“使い方を選ばない”のに、“整った暮らしができる”。
ポーチを開いたその瞬間、少しだけ、自分を好きになれる。
旅行にも、ジムにも、日常にも、災害用にも。
どんなシーンでも、自分らしく、整うために。
◆入れるだけで“整う”を叶える7つのPOINT
１. 潰れにくいクッション素材
PVC＋ふっくら構造で下着やコスメを保護。型崩れや衝撃も安心。
２. 仕切り＆ポケットでカテゴリ分け
ブラ・ショーツ・ケア用品をすっきり収納。迷子にならず整然。
３. 大きく開くU字ダブルジップ
片手でサッと開いて、中身がひと目で分かる。取り出しもラク。
４. 畳まず入る大容量（31×16×20cm）
ブラからタオルまでしっかり収納。旅行や出張にも頼れるサイズ。
５. 自立型＋持ち手付きで使いやすい
洗面所でも旅先でも整ったままサッと置ける。
６. 中が透けない安心設計
ナプキンや下着も人目を気にせず持ち運べる。
７. 持つだけで気分が上がるくすみカラー
シェルピンク・バニラホワイトなど、全5色展開。
◆ 商品情報- 商品名：マルチ収納ポーチ
- 価格：2,490円（税込）
- 発売日：2024年9月4日（水）8:00~
- カラー展開：シェルピンク/バニラホワイト/グレージュ/セージグリーン/ペールブルー(全5色)
- 販売チャネル：ラディアンヌ公式サイト、楽天市場、Yahoo!ショッピング
◆ 販売ページ- ラディアンヌ公式サイト：https://item.rakuten.co.jp/radianne/po0001en/
- 楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/radianne/po0001en/
- Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/radianne/po0001en.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/radianne/po0001en.html)
※現在、全店舗発売記念として【20％オフキャンペーン】を実施中。
◆enai by RADIANNEについて
「enai(エナイ)」は、忙しい女性たちが自分らしさを引き出し、日常の中で簡単に取り入れられる美と健康を提供するブランドです。
忙しいママ、働く女性、キャリア女性の「自分のための時間がない」という悩みに寄り添い、毎日頑張っている自分に「ほんの少しのご褒美」を届け、心と体が輝く未来を創ることを目指しています。
【会社概要】
ラディアンヌ株式会社（https://radianne.co.jp/）
本社：大阪府大阪市都島区東野田町2丁目4－20 三井住友銀行京阪京橋ビル7階
事業内容：インナーウェア、美容雑貨、化粧品の製造及び小売