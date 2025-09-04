司法書士法人永田町事務所グループ、永田町リーガルアドバイザー株式会社のサイトを全面リニューアル
司法書士法人永田町事務所（東京都千代田区、代表司法書士：加陽麻里布）は、金融商品取引業務に特化した永田町リーガルアドバイザー株式会社のコーポレートサイトの全面リニューアルを行いました。
本サイトでは、企業が直面する金融・開示関連の課題に対応するため、以下のサービスを中心に情報を発信しています。
主な取扱業務
フィナンシャル・アドバイザリー業務
適時開示・IRサポート
不正調査対応業務
法定開示書類作成・提出代行（EDINET対応）
ファンド組成・管理業務
適格機関投資家等特例業務（プロ向けファンド組成・運営）
▼コーポレートサイト
https://n-legal.co.jp/
永田町リーガルアドバイザー株式会社
背景
近年、上場企業を取り巻く環境は一層厳格化しており、適時開示やIR活動の高度化、不正調査への即応性、法定開示書類の正確性が求められています。
司法書士法人永田町事務所グループでは、商業登記や企業法務と連動させながら、金融・開示関連業務に特化した専門体制を整備。企業経営者やIR・法務担当者が安心して依頼できるサポートを強化しています。
司法書士法人永田町事務所グループについて
司法書士法人永田町事務所は、会社・法人登記、企業法務、渉外登記を専門とし、制度改正や最新の実務に対応してきました。
グループ会社では、ストックオプション、リーガルアドバイザリー、そして今回のフィナンシャル・アドバイザリー分野に至るまで、総合的に企業を支援する体制を構築しています。
【本件に関するお問い合わせ先】
司法書士法人永田町事務所
担当：加陽 麻里布
TEL：03-6659-2314
Email：information@asanagi.co.jp
問い合わせフォーム：https://asanagi.co.jp/contact/
▼ウェブサイト（千代田区・商業登記専門）
https://asanagi.co.jp/
▼英語サイト（渉外登記・外国法人・日本支店・日本支社設立業務など）
https://asanagi.co.jp/en/
