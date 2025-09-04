司法書士法人永田町事務所グループ、永田町リーガルアドバイザー株式会社のサイトを全面リニューアル

司法書士法人永田町事務所

司法書士法人永田町事務所（東京都千代田区、代表司法書士：加陽麻里布）は、金融商品取引業務に特化した永田町リーガルアドバイザー株式会社のコーポレートサイトの全面リニューアルを行いました。

本サイトでは、企業が直面する金融・開示関連の課題に対応するため、以下のサービスを中心に情報を発信しています。

主な取扱業務

フィナンシャル・アドバイザリー業務

適時開示・IRサポート

不正調査対応業務

法定開示書類作成・提出代行（EDINET対応）

ファンド組成・管理業務

適格機関投資家等特例業務（プロ向けファンド組成・運営）

▼コーポレートサイト

https://n-legal.co.jp/

背景

永田町リーガルアドバイザー株式会社

近年、上場企業を取り巻く環境は一層厳格化しており、適時開示やIR活動の高度化、不正調査への即応性、法定開示書類の正確性が求められています。

司法書士法人永田町事務所グループでは、商業登記や企業法務と連動させながら、金融・開示関連業務に特化した専門体制を整備。企業経営者やIR・法務担当者が安心して依頼できるサポートを強化しています。

司法書士法人永田町事務所グループについて

司法書士法人永田町事務所は、会社・法人登記、企業法務、渉外登記を専門とし、制度改正や最新の実務に対応してきました。

グループ会社では、ストックオプション、リーガルアドバイザリー、そして今回のフィナンシャル・アドバイザリー分野に至るまで、総合的に企業を支援する体制を構築しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

司法書士法人永田町事務所

担当：加陽 麻里布

TEL：03-6659-2314

Email：information@asanagi.co.jp

問い合わせフォーム：https://asanagi.co.jp/contact/

▼ウェブサイト（千代田区・商業登記専門）

https://asanagi.co.jp/

▼英語サイト（渉外登記・外国法人・日本支店・日本支社設立業務など）

https://asanagi.co.jp/en/

