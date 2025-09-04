【楽天スーパーSALEでお得に！】LaserPeckerの人気商品が最大30％OFF！秋のセールが9月4日（木）より開始！セール期間中の購入特典もお見逃しなく！

MotionSea Co.,Limited

お得な楽天限定セットをご用意、さらに購入特典付き！セール期間中は、店内任意機種の豪華セットをご購入いただいたお客様に、総額23,999円相当のパワーバンクプラス(https://item.rakuten.co.jp/tohanstore/rt-lp-yddy/)をプレゼントとして同梱発送しております。

※数量限定につき、先着順で在庫がなくなり次第、予告なく変更または終了する場合がございます。





日頃気になっていた空気清浄機やレーザー保護メガネ、Bluetoothアダプタなどアクセサリーもお得にお求めいただけます！人気アイテムをお得に手に入れる絶好の機会です。■販売店舗：

LaserPecker（楽天市場店）：https://www.rakuten.co.jp/tohanstore/

■セール対象商品一例

スーパーSALE会場はこちら :https://item.rakuten.co.jp/tohanstore/c/0000000016/?l-id=shoptop_shopmenu_shopcategory_1

LP5基礎セット：通常価格： 559,999円 → セール価格：399,999円

LP5豪華セット：通常価格： 645,999円 → セール価格：469,000円

9月4日20:00以降、楽天公式ストアのLP5は、全ネットショップ最安値！

このチャンスに、欲しかったLP5をお得にゲットしよう！

期間限定なので、早めのチェックがおすすめです。



人気YouTuberがガチレビュー！LP5を実際に使った感想や使い勝手を動画でチェックできます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=rqSCt8IXhoE ]商品詳細 →️ :https://item.rakuten.co.jp/tohanstore/lasepecker5-series/

LP4立方体型保護カバーなしセット

基礎セット：通常価格： 249,999円 → セール価格：199,999円

豪華セット：通常価格： 366,999円 → セール価格：275,999円



LP4立方体型保護カバー付きセット

基礎セット：通常価格： 289,999円 → セール価格：202,999円

豪華セット：通常価格： 389,999円 → セール価格：279,999円



YouTuberによるリアルレビューで徹底検証！LP4のカラー彫刻も動画で直感的に確認できます。

使用感や仕上がりをわかりやすくチェック可能です。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=skm3tOiMSC0 ]商品詳細 →️ :https://item.rakuten.co.jp/tohanstore/lasepecker4-safetyseries/

LP2立方体型保護カバーなしセット

基礎セット：通常価格： 109,999円 → セール価格：87,999円

専門セット：通常価格： 138,999円 → セール価格：111,199円

豪華セット：通常価格： 160,999円 → セール価格：128,799円



LP2立方体型保護カバー付きセット

基礎セット：通常価格： 122,999円 → セール価格：96,399円

専門セット：通常価格： 155,999円 → セール価格：122,799円

豪華セット：通常価格： 179,999円 → セール価格：139,999円



今だけ！楽天限定セットでお得にGET！

LP2立方体型保護カバー付きセットは、楽天限定の高評価レビュー多数の人気セットです。この機会をお見逃しなく。

※立方体保護カバー付きセットは在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。再入荷の予定はございませんので、あらかじめご了承ください。購入は先着順です



皮革職人が実際に使用！使い心地や感想を動画でチェックできます。

「LP2が本当に使えるの？」と気になる方も、これを見れば納得！

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=28I6gPI9ku8 ]商品詳細 →️ :https://item.rakuten.co.jp/tohanstore/lasepecker2-safetyseries/

LP3基礎セット：通常価格： 216,999円 → セール価格：169,999円

LP3豪華セット：通常価格： 226,999円 → セール価格：179,999円

商品詳細 →️ :https://item.rakuten.co.jp/tohanstore/lasepecker3-safetyseries/

LP1pro基礎セット：通常価格： 56,999円 → セール価格：43,599円

LP1pro専門セット：通常価格： 76,999円 → セール価格：59,999円

LP1pro豪華セット：通常価格： 86,999円 → セール価格：67,999円

▼レーザー彫刻機のレンタルサービスを開始！

商品詳細 →️ :https://item.rakuten.co.jp/tohanstore/lasepeckerpro-safetyseries/

「高価なレーザー彫刻機を試してみたい」、「一時的にだけ使いたい」という手芸愛好家や趣味で創作活動をされている方に向けた、低コストで始められるサービスです。

製品のレンタルや一時的なご利用をご希望の方は、お気軽に楽天公式ストアのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

詳細を見る :https://www.rakuten.co.jp/tohanstore/contents/rent/

革新を証明し続けてきたブランド「LaserPecker」

LaserPecker（レーザーペッカー）は2017年の創業以来、スタートアップから世界をリードする存在へと進化し、すでに20万人以上のユーザーに愛用されています。LP1からLP5の各シリーズは、コンパクトながら高性能で操作性に優れ、常にユーザーの創造活動を支援してきました。LX2の登場は、同社がポータブル領域を超え、デスクトップという新たな舞台でプロフェッショナル市場に挑む象徴であり、企業理念の「創造力を解き放て」を力強く体現します。

【会社概要】

会社名：Shenzhen Hingin Technology Co.,Ltd

所在地：Rm 4001, W. Tower, Galaxy WORLD, Shenzhen, China

日本支社：LaserBird株式会社

事業内容：レーザー彫刻機の開発・販売、およびDIY・創作関連のソリューション提供

設立：2017年

公式サイト：https://jp.laserpecker.net/

X(旧Twitter):https://x.com/laserpeckerjp

Instagram:https://www.instagram.com/laserpeckerjapan/

LINE：https://lin.ee/xEdoSNJ