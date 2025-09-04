株式会社アイズ、「マーケティング・セールスWorld 2025 夏 東京」出展のお知らせ

株式会社アイズ

株式会社アイズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：福島範幸、東証グロース：5242）は、2025年9月8日(月)～10日(水)の3日間に東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催される「マーケティング・セールスWorld 2025 夏 東京」に出展します。

当社ブース：マーケティング・セールスWorld 2025 夏 東京

マーケティング支援EXPO

東京ビッグサイト 南展示棟 1F【S05-24】

▼来場事前登録はこちらから

https://www.bizcrew.jp/expo/entry/marketing-sales-tokyo-marketing-support



「マーケティング・セールスWorld 2025 夏 東京」概要

主催 ：エバーリッジ株式会社

日時 ：2025年9月8日(月)・9(火)・10日(水)10:00-17:00

会場 ：東京ビッグサイト 南展示棟

住所 ：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11－1

アクセス：https://www.bigsight.jp/visitor/access/

ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」から徒歩3分

りんかい線「国際展示場駅」から徒歩7分

詳細 ：https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo-marketing-support

出展内容一覧

・クチコミプロモーション/トラミー

トラミーは、クライアントの商品やサービスをトラミー会員が体験し、体験した会員自身が利用するSNS上でクチコミ・レビューを公開(情報発信)するクチコミプロモーションサービスです。 20～40代の一般女性を中心とした約15万人*¹の会員を保有しております。一連の業務をすべて当社がディレクションすることで品質を確保し、クライアントへ提供しております。

▼こんなクライアント様におすすめ！

・新鮮なクチコミを定期的にSNSやWEBに露出したい

・商品体験者のコンテンツを獲得したい

・商品体験者のアンケートをLPやECサイトで活用したい

・デジタルマーケティング支援/広告運用代行

15年以上に渡り、企業の売上最大化の支援として運用型広告の広告運用代行を行ってまいりました。

デジタル広告の媒体を幅広く取り扱っており、ご予算に応じたパフォーマンス最大化の広告提案を行っております。

＜取り扱い媒体＞

・検索連動型広告（リスティング広告）・ディスプレイ広告：Google/Yahoo!/MicrosoftAds

・SNS広告：Meta（Facebook/Instagram）広告/X広告/LINE広告/Pinterest広告/Linkedin広告

・ニュースアプリ広告：SmartNewsAds

・動画広告：YouTube/TVer/TikTok/Be.Real/Abema

・ECモール広告：AmazonAds/RMP（楽天広告）

・その他DSP販売代行

・インフルエンサーマーケティング/Talema.(タレマ)

Talema.(タレマ)は、【Youtubeチャンネル登録者数が1万人以上のクリエイター】と【動画で商品サービスを宣伝したい企業】を直接つなぐマッチングプラットフォームです。1,750組以上のクリエイターが登録しており、コスメ・日用品・旅行などの幅広い案件が掲載されています。

企業はTalema.に案件を掲載することで、自社サービスのPRに活用できるクリエイターとマッチングし、動画による認知獲得や購買促進が可能になります。

・コスメクチコミ・ランキング/COSME bi（コスメビ）

COSME bi(コスメビ)は、コスメの検索や比較ができるクチコミサイトです。

[コスメ クチコミ]で検索順位が3位のサイトとなっております。

コスメクチコミサイトの対策を行いたい方には、ピッタリのプランも用意しております。

また、ユーザー層は20代後半～40代前半の女性がメインとなり、美容に敏感なインフルエンサー50名に低単価でギフティングをすることも可能です。

当社のクチコミプロモーションサービス「トラミー」を活用したメニューによって、商品の更なる認知向上が期待できます。

・訪日インバウンド対策（中国 KOC）/TATAMI（タタミ）

一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会(JSTO)の公認アプリで、日本企業の海外プロモーションに特化した、KOC(Key Opinion Consumer)マッチングプラットフォームです。

審査をクリアしたTATAMI会員がクライアントの施設・商品・観光地・サービスを体験し、WeChat/RED/大衆点評/抖音/Weiboなどの中国大手SNSにて情報発信します。中国消費者の口コミで日本のコンテンツを世界へ広げていきます。

▼来場事前登録はこちらから

https://www.bizcrew.jp/expo/entry/marketing-sales-tokyo-marketing-support

株式会社アイズについて

2007年に設立された独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。クチコミマーケティング「トラミー」や国内No.1*²の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」などを運営しています。2022年、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2022 Japan」を受賞。2022年12月21日、東証グロース上場。（証券コード：5242）



・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-22 渋谷プレステージ7階

・設立日：2007年2月14日

・代表者：代表取締役社長 福島 範幸

・コーポレートサイトURL：https://www.eyez.jp/

*¹2025年1月現在

*²調査委託先：株式会社東京商工リサーチ、調査時期：2024年9月