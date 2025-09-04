ＮＸ商事、「東京都脱炭素燃料活用における事業化促進支援事業」の支援対象事業者に選定されました

ＮＸ商事株式会社

ＮＸ商事株式会社（社長：青木進）は、東京都（以下「都」という。）及び公益財団法人東京都環境公社（以下「公社」という。）が連携し、環境負荷の少ないバイオ燃料の車両・船舶等での商用化・実装化に向けた事業への取組みを支援する「脱炭素燃料活用における事業化促進支援事業」の支援対象事業者に選定されました。

本取組においては、当社独自の船舶向けバイオ燃料供給スキームを活用し、東京港を発着する船舶に対して、A重油とバイオ燃料（FAME※）を混合した燃料（B24、以下「B24」）の供給を計画しております。本事業は、都の支援を受けて実施するものであり、構成会社である「マルエーフェリー株式会社（社長：有村和晃）、日本塩回送株式会社（社長：網本浩一）、株式会社藤井石油（社長：藤井正敏）、伊豆七島海運株式会社（社長：山本忠和）、コスモ石油マーケティング株式会社（社長：高山直樹）、ＮＸ海運株式会社（社長：森下武）」に対し、B24の供給を予定しております。

当社は、NＸグループサステナビリティビジョン「事業を通じて世界の人々のより良い暮らしと持続可能な社会の発展を支える」のもと、陸上・海上・航空輸送の各モードに対応したバイオ燃料サプライチェーン構築に取り組んでおります。

バイオ燃料の導入を通じて、都が掲げる「ゼロエミッション東京」の実現ならびに持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

※FAME（Fatty Acid Methyl Ester）：脂肪酸メチルエステル。バイオディーゼル燃料の主成分。

東京都プレスリリース

https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/09/2025090403

東京都環境公社プレスリリース

https://www.tokyo-co2down.jp/wp-content/uploads/2025/09/datutanso_press_20250904.pdf

― お問い合わせ先 ―

ＮＸ商事株式会社

営業本部（エネルギーソリューション）

TEL：03-6734-8811 Email：nxs-es.ev@nipponexpress.com