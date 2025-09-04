浜松市主催・新規事業をテーマにした市内企業向け交流イベントを開催 ～SVSA理事長 篠原 豊が登壇いたしました～

一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会

静岡ベンチャースタートアップ協会（SVSA、代表理事：篠原 豊）の理事長 篠原 豊が、2025年9月3日に開催された浜松市主催の新規事業をテーマにした市内企業向け交流イベントに登壇いたしました。ローランド ディー.ジー.株式会社（本社：浜松市）にて開催された交流イベントでは浜松市内企業から約30社が参加し、AI活用やグローバルM&Aといった最先端の事例について知見を共有しました。

2部構成で実施されたイベントでは第1部に、SVSA理事長の篠原豊が「AIが変える、AIで変える、新規事業」をテーマに登壇しました。AIによって世界的にワークスタイルや事業が劇的に変化する中、どのようにAIを新規事業に活用できるのかについて、最新事例を交えながら解説しました。参加者からは、事業展開に直結する具体的なヒントを得られたとの声が多く寄せられました。

続く第2部では、「グローバル新規事業・M&A・PMI」をテーマにパネルディスカッションを実施。ローランド ディー.ジー.株式会社 新規事業室の田中啓次氏、DGSHAPE株式会社 事業開発・マーケティングスペシャリストの峰野洋介氏が登壇し、ファシリテーターをSVSA理事長 篠原 豊が務めました。

ドイツにおける歯科業界向け新規事業の立ち上げや、リトアニアのスタートアップ企業のM&A、さらにその後の経営統合（PMI）といった具体的な経験が語られ、異文化対応や社内外の巻き込み方など、グローバル企業ならではの実践的な知見が共有されました。

■静岡ベンチャースタートアップ協会 とは

静岡ベンチャースタートアップ協会は、静岡県内のスタートアップ企業やベンチャー企業の支援を通じて、地域経済の活性化を目指す団体です。支援プログラムの実施や資金調達支援、事業開発のサポート、ネットワーキングイベントの開催などを行い、地域内外の投資家や支援機関との連携を図っています。さらに、地元の大学や研究機関とも協力し、人材育成や技術支援にも注力しています。また、静岡県全域での連携強化を目的に、新たにスタートアップ事業者や行政、支援者らが参加できるSlack上のオンラインコミュニティ『Shizuoka Startups Community』を立ち上げました。コミュニティを通じて、県内のスタートアップや関係機関がリアルタイムで情報を共有し、協力関係を築きやすくすることを目指しています。そのほかにも各地域での取り組みや課題、成功事例などの情報を共有することで、県全体での相互支援が可能になり、地域経済の発展に貢献することが期待されます。より緊密なネットワークを形成し、引き続き静岡全体での連携とスタートアップエコシステムの活性化を促進していきます。

≪法人概要≫

名 称：一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会(R)（略称：SVSA）

代表理事：篠原 豊

所 在 地 ：静岡県浜松市中央区高林一丁目8番43号

静岡支店：静岡県静岡市葵区鷹匠二丁目8番10-35

設 立：2024年4月3日

U R L：https://startup.shizuoka.jp/

「Shizuoka Startups Community」への登録はこちら ：http://shizuoka-startups.slack.com

■問い合わせ先

一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会

〔E-mail〕お問い合わせ窓口：info@startup.shizuoka.jp

以上