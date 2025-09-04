自己株式取得に係る事項の決定について

株式会社情報戦略テクノロジー株式会社情報戦略テクノロジー（グロース・155A）

株式会社情報戦略テクノロジー(https://www.is-tech.co.jp/)（東京都渋谷区、代表取締役社長 高井 淳、以下「当社」）は、2025年9月4日付の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。

2.取得の内容

（１）取得対象株式の種類

当社普通株式

（２）取得する株式の総数

400,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 3.85％）

（３）株式の取得価額の総額

400,000,000円（上限）

（４）取得期間

2025年9月5日から2025年12月31日まで

（５）取得の方法

取引一任方式による株式会社東京証券取引所における市場買付け

自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による市場買付け

（ご参考）2025年8月31日時点の自己株式の保有状況

発行済株式数（自己株式を除く） 10,396,500株

自己株式 0株

■会社概要

会社名：株式会社情報戦略テクノロジー（グロース・155A）

代表者：代表取締役社長 高井 淳

所在地：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号 恵比寿ガーデンプレイスタワー15F

電 話：03-6277-3461

事業内容：大手企業向けDX内製支援サービス等

コーポレートサイト：https://www.is-tech.co.jp/