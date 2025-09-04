【更新のお知らせ】RIKAI株式会社、プライバシーマーク認定を更新

RIKAI株式会社

RIKAI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：DOAN HAI BANG）は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が認定する「プライバシーマーク（Pマーク）」の更新審査を無事に終了し、認定を更新いたしました。

プライバシーマークは、個人情報を適切に取り扱う事業者を認定する制度です。当社は今回の更新により、引き続き高い基準に基づいた情報管理体制を維持していることが認められました。

当社は日本とベトナムを拠点に、ITアウトソーシング、システム開発、AIソリューション、DX支援サービスを提供しており、多くの日本企業のお客様にご利用いただいております。今回の更新は、お客様に安心してサービスをご依頼いただける信頼基盤をさらに強化するものです。

今後もRIKAIは、コンプライアンスの徹底と情報セキュリティ体制の強化を継続するとともに、生成AIや最新DXソリューションを通じて、お客様との信頼関係を一層深めてまいります。

■プライバシーマーク認証概要

登録番号：17004686 (02)

事業者名称：RIKAI株式会社

有効期間：2025年8月2日～2027年8月1日

審査機関：一般財団法人 日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）

■RIKAIについて

RIKAI株式会社は、2017年に設立された日越グローバルIT企業です。

東京を本社に、ハノイ・ダナンの2拠点を展開し、ITアウトソーシング、システム開発、AIソリューション、DX支援サービスを提供しています。

「人とテクノロジーをつなぎ、共に成長する」を理念に掲げ、日本品質の開発体制と柔軟なリソースを活かし、お客様の長期的なパートナーとして信頼される存在を目指しています。

■会社概要

会社名：RIKAI株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-12-1パークウェストビル 5階

設立：2017年11月

代表者：代表取締役 DOAN HAI BANG

従業員：300名

事業内容：ITアウトソーシング、システム開発、AIソリューション、DX支援サービス

拠点：東京、ベトナム（ハノイ、ダナン）

公式WEBサイト：https://rikai.technology/(https://rikai.technology/)

お問い合せ先：https://rikai.technology/contactus(https://rikai.technology/contactus)