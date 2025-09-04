ジェイシス・メディカル、「BAAS Santiago 2025」にてLINEAR Z/ULTRAcel Ziを披露

株式会社チャン・エンターテインメント

医療美容機器メーカーのジェイシス・メディカル（本社：韓国）は、現地時間2025年8月7日から8日にかけてチリ・サンティアゴで開催されたラテンアメリカ最大規模のエステティックメディカルカンファレンス「BAAS Santiago 2025」に出展し、成功裏にイベントを終えたことを14日に発表しました。

「BAAS（Beauty Antiaging and Aesthetic Sessions）」は、世界中から毎年約800名以上の美容・アンチエイジング専門家が集う権威ある学会であり、最新の機器や治療法が紹介される国際的な交流の場として注目を集めています。

ジェイシス・メディカルは、昨年の「ULTRAcel Q+」に続き、今回のイベントにて高強度集束超音波（HIFU）技術を用いた最新医療機器「LINEAR Z / ULTRAcel Zi」を正式に発表しました。

初日には「HIFUの新時代」をテーマとしたライブデモセッションが行われ、著名な美容医学の専門医による講演とともに「LINEAR Z / ULTRAcel Zi」の主要機能が実演されました。デモンストレーション後には、現地の医療関係者や美容クリニック関係者からの高い関心と多くの問い合わせが寄せらています。

ジェイシス・メディカルの関係者は、「本イベントを通じて『LINEAR Z / ULTRAcel Zi』の革新性を中南米市場に広く紹介できました。

今後も各国の主要学会に継続的に参加し、グローバル市場におけるプレゼンスをさらに強化していく」とコメントしています。

今後の同社の国際的な展開とHIFU技術の革新に、引き続き注目が集まります。

ULTRAcel zi：日本地域販売名

LINEARZ : その他地域