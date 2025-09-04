煌めきを極めるタイムピース - セントリックス ダイヤモンド

スウォッチ グループ ジャパン株式会社（ラドー事業部）

時に「引き算の美学」が洗練を語ることもあります。しかし、人生の特別な瞬間には、華やかさと自信を余すところなく表現する大胆なデザインが求められることもあります。

新作セントリックス ダイヤモンドの2モデルは、まさにそんな場面にふさわしいタイムピースです。

自分の人生を映画の主役のように楽しむ方に、そしてもっと華やかに、もっと豊かに、特別な場面に

こそふさわしい一本です。

その魅力は、ベゼルに配された60個のダイヤモンド（1分ごとに1個配置）と、文字盤にあしらわれた

11個のインデックスダイヤモンドの輝きによってもたらされます。

合計71個のダイヤモンドはいずれもトップウェッセルトン、VS-SI、フルカットの天然宝石。

透明度と輝きはトップクラスで、目に見える欠点はなく、まばゆい煌めきを最大限に放ちます。

マザーオブパールの優美さ

今回の新作モデルでは、ダイヤモンドとマザーオブパールのダイヤルを組み合わせています。

ダイヤルカラーは、豊かな深みをもつブラウン、または光を纏うように輝くライトシルバーの2種類

からお選びいただけます。

Ref no.R30230922 (ブラウン)Ref no.R30230912 (ライトシルバー)

厳選されたダイヤモンドとマザーオブパールの精緻な仕上げは、いずれも卓越した自然美の象徴で

あり、ラドーが「マスター・オブ・マテリアル（マテリアルの名匠）」として体現する時計製造技術と洗練さを物語っています。

ケース、リュウズ、針、ブレスレットにはローズゴールドを採用し、モダンな印象を際立たせるカラーリングが特徴です。ブレスレットはダイヤルとの調和も意識したデザインで、ブラウンダイヤルには

ポリッシュ仕上げのハイテクセラミック製ミドルリンクを、ライトシルバーダイヤルにはラドーが誇るプラズマハイテクセラミック製ミドルリンクを採用しています。

どちらもワンランク上の選択肢であり、洗練されたエレガントなカラーと深み、ラグジュアリー感あふれる素材を楽しむことができ、その品格を際立たせます。ハイテクセラミックのパーツは驚くほど軽量で、耐久性・耐傷性に優れ、着用者の体温にすぐに馴染むため、着けていることを忘れるほどの快適な装着感を実現しています。

ダイヤモンドの華やかさ、ジュエリーのようなサイズ感

ケース径35mmのセントリックス ダイヤモンドは、小さめの手首にも自然にフィットする贅沢さの象徴ともいえる美しいタイムピースです。祝祭の装いを完成させる仕上げとして、または自分の特別な瞬間を世界に示したいときにふさわしい一本です。

71石のダイヤモンドが放つ確かな存在感にもかかわらず、ジュエリーのようにコンパクトなサイズ感により、決して派手すぎることはありません。最高級のジュエリーと同じように、本当に価値のあるものは、小さな姿でもその魅力を存分に放ちます。華麗さとエレガンスが見事に調和しているのです。

その繊細な調和は機能面にも表れています。

ローズゴールドカラーの三針、6時位置の日付表示窓、12時位置直下に配されたラドーのムービング

アンカーシンボルが、時を刻む印象に落ち着きとシンプルさを添えます。

さらに、日付窓の上にさりげなく配された「Jubile」の文字は、使用されている宝石が本物のダイヤ

モンドであることを示す証となっています。

ダイヤルは高い透明度を誇るカーブサファイアクリスタルで端まで覆われており、ケースと一体化したシームレスな構造になっています。

Radoロゴの下に記された「Automatic」の文字は、ラドーキャリバーR763ムーブメントを搭載して

いることを示しています。最大80時間のパワーリザーブ、耐磁性に優れたNivachron(TM)ひげゼンマイ、そして5ポジション調整済みの高精度を備えた、非常に信頼性の高いパートナーです。

さらに、サファイアガラス付きケースバックを通してムーブメントの美しい動きを鑑賞できるのは、

着用者だけの特権です。

セントリックスファミリーの最新モデルは、自分のスタイルや個性を大切にし、自信を持って生きる

すべての人に響くタイムピースです。しかし、このタイムピースのユニークなコンセプトは、あくまで着用者のエネルギーを映し出すことにあります。ダイヤモンドとマザーオブパールによる卓越した職人技は、着用者の魅力を引き立てながらも決して主張しすぎません。だからこそ、今の時代においても

ダイヤモンドは、誰にとっても最高のパートナーであり続けるのです。

ハイテクセラミックの歴史

ハイテクセラミックは、ラドーが誇る「マスター・オブ・マテリアル（マテリアルの名匠）」としての経験と地位を真に体現しています。

この素材は驚異的な耐久性を備え、耐傷性に優れているだけでなく、美しく軽量でシルクのようになめらかな触り心地が魅力です。着用者の体温に素早く適応するため、まるで自分の身体の一部のような

自然なフィット感を味わえます。私たちが「Feel it!」と言う理由もそこにあります。

ハイテクセラミックは、ラドーが徹底的な研究開発を経て1986年に初めて導入した素材であり、非常に厳格な条件の下で初めて製造できます。

その工程は、まず高純度の完全に均一な粒子サイズの酸化ジルコニウムの粉末を、特別に開発された

プラスチックのキャリア媒体と混合し、約1,000バールの圧力で精密な金型に射出します。

型を焼成した後、冷却し、プラスチックキャリア剤を化学的に溶解除去します。

その後、セラミックの成形品を、1,450°Cまで再加熱します。この精密に制御された焼結工程により、粉末状の粒子同士が融合し、通常のセラミックをはるかに超える密度と硬度を生み出します。その結果得られるのは、ビッカーズ硬度1,250という圧倒的な強度を誇る素材です。ダイヤモンド工具による

機械加工と仕上げを経て、ラドーのタイムピースとして組み立てられる準備が整います。

Centrix Diamonds

(セントリックス ダイヤモンド)

Ref no.R30230922Ref no.R30230912

ムーブメント

ラドー キャリバーR763、自動巻、25石、3針、6時位置に日付表示

最大80時間パワーリザーブ機能、耐磁性Nivachron(TM)（ニバクロン）ひげぜんまい搭載、

3～5ポジションで標準テスト要件をクリア

ケース

ポリッシュ仕上げ ローズゴールドカラーPVDコーティング ステンレススチール ケース

ローズゴールド カラーPVDコーティング ステンレススチール ベゼル、60 ポイントダイヤモンド、

150/155、トップウェッセルトン、VS-SI、フルカット、0.792カラット

ポリッシュ仕上げ サファイアクリスタル付きステンレススチール ケースバック

エンボス加工およびレーザー装飾を施した、錨のロゴ付きポリッシュ仕上げ ローズゴールドカラーPVDコーティングステンレススチール製リュウズ、

両面反射防止ARコーティング カーブサファイアクリスタル、最大5気圧（50 m）防水

ダイヤル

Jubile、11ポイントダイヤモンド、135/140、トップウェッセルトン、VS-SI、フルカット、

0.11カラット

ローズゴールドカラー ムービングアンカーシンボル

ローズゴールドカラー 「Rado」「Automatic」 ロゴプリント

R30230922 ブラウン マザーオブパール

R30230912 ライトシルバー マザーオブパール

針

ローズゴールド

ブレスレット

ポリッシュ仕上げ ローズゴールドカラーPVDコーティング ステンレススチール

艶消し仕上げステンレススチール製3つ折れ式バックル

R30230922 ポリッシュ仕上げ ブラウン ハイテクセラミックミドルリンク

R30230912 ポリッシュ仕上げプラズマ ハイテクセラミックミドルリンク

サイズ

35.0 x 38.5 x 11.1 mm（W x L x H ）

価格

R30230922 727,100円(税込)

R30230912 727,100円(税込)

