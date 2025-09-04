HDI-Japan¼çºÅ¡ÖHDI³ÊÉÕ¤±¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡×2025Ç¯¡Ú¾Ú·ô¶È³¦¡Û¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÌä¹ç¤»Áë¸ý¡×¡ÖWeb¥µ¥Ýー¥È¡×2ÉôÌç¤Ç15Ç¯Ï¢Â³ ºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¡Ö»°¤ÄÀ±¡×¤ò³ÍÆÀ
¾¾°æ¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÏÂÎ¤ÅÄ æâ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢HDI-Japan(¥Ø¥ë¥×¥Ç¥¹¥¯¶¨²ñ)¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖHDI³ÊÉÕ¤±¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡×2025Ç¯¡Ú¾Ú·ô¶È³¦¡Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¡Ö»°¤ÄÀ±¡×¤ò15Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌä¹ç¤»Áë¸ý¡×¡¢Web¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡ÖWeb¥µ¥Ýー¥È¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉôÌç¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¡Ö»°¤ÄÀ±¡×³ÍÆÀ¤¬15Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤ÎÃæ¤ÇÅö¼Ò¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤ªµÒÍÍ¤ÎË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ëÂÎ¸³¡¦²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¥µ¥Ýー¥È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÉÙ¤Ê¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ë¤ª¼è°ú¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÌÃÊÁÃµ¤·¡¦Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀìÌç¥À¥¤¥ä¥ë¡Ö³ô¤Î¼è°úÁêÃÌÁë¸ý¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ÙÂØÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤»þ´ÖÂÓ¤äÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Î¼è°ú»þ´Ö¤Ç¤¢¤ëÁáÄ«¡¦¿¼ÌëÂÓ(24»þ¤Þ¤Ç)¤âÅÅÏÃ¤ÈÍ¿Í¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖÊÆ¹ñ³ô¥µ¥Ýー¥È¡×¡ÖFX¥µ¥Ýー¥È¡×¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´¼ÁÌä¤Ë24»þ´Ö365ÆüÂÐ±þ¤¹¤ëAI¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢Æ°²è¤Ç¤ï¤«¤ëÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Þ¥Íー¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¤Î±¿±Ä¤ä¡¢Åê»ñ½é¿´¼Ô¤Ç¤â³Ú¤·¤¯»ñ»º±¿ÍÑ¤ò³Ø¤Ù¤ëYouTubeÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø»ñ»º±¿ÍÑ¡ª³Ø¤Ù¤ë¥é¥Ö¥êー¡Ù¤Ê¤É¡¢Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â»ñ»º±¿ÍÑ¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÉ¾²Á¤òÎå¤ß¤Ë¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£HDI-Japan ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
HDI-Japan¼çºÅ¡ÖHDI³ÊÉÕ¤±¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡×2025Ç¯¡Ú¾Ú·ô¶È³¦¡Û¤Î³ÊÉÕ¤±·ë²Ì¤òÈ¯É½
https://www.hdi-japan.com/hdi/research-publication/press_release_250904.asp
¢£HDI¤Î¾¾°æ¾Ú·ô¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤ÎÉ¾²ÁÊ¬ÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Web¥µ¥Ýー¥È
¤É¤³¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤«°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¹½À®¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯ÌÜÅª¤Î°ÆÆâ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¡£
´ÊÃ±¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤È¼«Ê¬¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Æ°²è¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËÉÙ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¾¦ÉÊ¤òÁªÂò¤¹¤ë¹©É×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¡×¤ä·ÀÌó¤Þ¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤âÌÀ³Î¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìä¹ç¤»Áë¸ý
ÌÀ¤ë¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤ÂÐ±þ¤Ç¡¢¤É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ç¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¸ÜµÒ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍý²òÅÙ¤ä¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÃúÇ«¤ÊÂÐ±þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤¬Æ¬¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯Ç¼ÆÀ¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¼ÁÌä¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Åê¤²¤«¤±¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÍ×ÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÅª³Î¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£
¢£HDI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
HDI¤Ï¡¢1989Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿IT¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×ÃÄÂÎ¤Ç¡¢¤É¤Î¥Ù¥ó¥Àー¤«¤é¤âÃæÎ©¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßÀ¤³¦Ãæ¤Ç50,000¤òÄ¶¤¨¤ë²ñ°÷¤òÍ¤·¡¢ÊÆ·ÐºÑ»ï¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¡¦À¤³¦´ë¶È¾å°Ì¤ÎÂ¿¿ô¤¬²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾°æ¾Ú·ô¤Ï¡¢Åê»ñÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åê»ñ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
¡ã¼è°·¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ª¤è¤Ó¼ê¿ôÎÁÅù¤ÎÀâÌÀ¡ä
¶È¼ÔÌ¾Åù¡¡¾¾°æ¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè164¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñÌ¾¡¡ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñ