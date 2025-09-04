ナルミヤ・インターナショナルの「petit main/プティマイン」より、初めてのバレリーナコレクションを9月5日(金)より発売いたします！
株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：國京 紘宇）が展開する子ども服ブランド「petit main（プティマイン）」が、初めてのバレリーナコレクションを9月5日(金)より、全国のプティマイン店舗と公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン(https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/ )にて発売いたします。
小さなバレリーナの夢をかなえる、とっておきのコレクションです。
商品名：レースレオタードセット
税込価格：\6,490
サイズ：100 - 130cm
商品名：前あき衿ワンピース
税込価格：\4,290
サイズ：90 - 130cm
商品名：ペプラムジップアップパンツSET
税込価格：\6,050
サイズ：90 - 130cm
商品名：ボストンバッグ
税込価格：\3,960
サイズ：F サイズ
商品名：裏メッシュ巾着
税込価格：\1,320
サイズ：F サイズ
商品名：ジャガードトップス
税込価格：\2,970
サイズ：100 - 130cm
商品名：チュールワンピース
税込価格：\3,740
サイズ：80 - 130cm
バッグにつけられるバレエモチーフチャーム
チュチュチャーム
pupu&teteチャーム
トゥシューズチャーム
アイテムを詳しくご覧いただけるスペシャルページをご用意しました。
スペシャルページ :
https://www.narumiya-online.jp/id/pm_ballerina_25AW?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=mi_250904
※上のボタンからページに移動します。
【発売概要】
・販売開始日：2025年9月5日(金)～
・販売場所
全国のプティマイン店舗：https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist/?brand=18
NARUMIYA ONLINE：https://www.narumiya-online.jp/
※アイテムにより発売日が異なります。
■ ブランドについて
「petit main（プティマイン）」
トレンドファッションに子どもらしさをプラスした、デイリープライスで楽しめるガールズ＆ボーイズブランド。ママをはじめ活動的な女性に向けた「リアン」とリンクコーディネートを楽しめます。
対象： 0～12歳（プティマイン）
サイズ： 50～130cm / 一部140・150cm（プティマイン）、F（レディースブランド：リアン）
Instagram 公式アカウント「@petitmain_official」
https://www.instagram.com/petitmain_official/
公式サイト
http://petitmain.jp/
公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」
https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/?from=PR
株式会社 ナルミヤ・インターナショナル
株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役執行役員社長 國京紘宇）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。
- 40th Anniversary -
2025年ナルミヤ・インターナショナルは子ども服事業40周年を迎えます。
