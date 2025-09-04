ナルミヤ・インターナショナルの「petit main/プティマイン」より、初めてのバレリーナコレクションを9月5日(金)より発売いたします！

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：國京 紘宇）が展開する子ども服ブランド「petit main（プティマイン）」が、初めてのバレリーナコレクションを9月5日(金)より、全国のプティマイン店舗と公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン(https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/ )にて発売いたします。



小さなバレリーナの夢をかなえる、とっておきのコレクションです。




商品名：レースレオタードセット


税込価格：\6,490


サイズ：100 - 130cm






商品名：前あき衿ワンピース


税込価格：\4,290


サイズ：90 - 130cm






商品名：ペプラムジップアップパンツSET


税込価格：\6,050


サイズ：90 - 130cm



商品名：ボストンバッグ


税込価格：\3,960


サイズ：F サイズ



商品名：裏メッシュ巾着


税込価格：\1,320


サイズ：F サイズ






商品名：ジャガードトップス


税込価格：\2,970


サイズ：100 - 130cm



商品名：チュールワンピース


税込価格：\3,740


サイズ：80 - 130cm





バッグにつけられるバレエモチーフチャーム


チュチュチャーム

pupu&teteチャーム

トゥシューズチャーム


アイテムを詳しくご覧いただけるスペシャルページをご用意しました。



スペシャルページ :
https://www.narumiya-online.jp/id/pm_ballerina_25AW?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=mi_250904

【発売概要】


・販売開始日：2025年9月5日(金)～


・販売場所


　全国のプティマイン店舗：https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist/?brand=18


　NARUMIYA ONLINE：https://www.narumiya-online.jp/


※アイテムにより発売日が異なります。





■ ブランドについて


「petit main（プティマイン）」


トレンドファッションに子どもらしさをプラスした、デイリープライスで楽しめるガールズ＆ボーイズブランド。ママをはじめ活動的な女性に向けた「リアン」とリンクコーディネートを楽しめます。


対象： 0～12歳（プティマイン）
サイズ： 50～130cm / 一部140・150cm（プティマイン）、F（レディースブランド：リアン）

Instagram 公式アカウント「@petitmain_official」
https://www.instagram.com/petitmain_official/
公式サイト
http://petitmain.jp/


公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」
https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/?from=PR




株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役執行役員社長 國京紘宇）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。

- 40th Anniversary -
2025年ナルミヤ・インターナショナルは子ども服事業40周年を迎えます。

■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」
http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR

■お問い合わせ
https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx