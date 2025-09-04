ウェルスナビ、パスキーの利用者数が1日で1万人超に到達

ウェルスナビ株式会社

預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー（※1）「ウェルスナビ」を提供するウェルスナビ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：柴山和久、以下「当社」）は、2025年9月3日に、パスキー（FIDO2）によるログイン時の多要素認証を導入しました。導入翌日の本日9月4日時点で、パスキーの利用者数が1万人を超えたことをお知らせします。

パスキーは、従来のパスワードに代えて、顔・指紋などを利用して本人確認を行う認証技術です。パスワードレス認証を実現するための国際規格であるFIDO2に準拠しています。スマホ・PCの所持情報と顔・指紋の生体情報を組み合わせて、安全かつ簡単に多要素認証を行えます（※2）。当社で導入したパスキーについては、昨日9月3日のプレスリリース「ウェルスナビ、9月3日よりパスキー（FIDO2）による認証を導入(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000363.000014586.html)」をご覧ください。

当社では、スマホとPC、Webサイトとアプリのすべてでパスキーを利用できます。本日9月4日時点で、パスキーを利用しているお客様のうち、8割以上の方がスマホでパスキーを設定しています。

また、多くの方に安全性と利便性の高いパスキーをご利用いただけるよう、ニュースレター、コラム、動画などを通じて情報発信を行っています。電話やメールによるお客様のサポート体制も強化しています。

今後も引き続き、サービスの改善やわかりやすい情報発信、お客様のサポートに取り組み続けます。

■代表取締役CEO 柴山和久のコメント

国内でフィッシング被害が拡大したことを受け、当社は今年6月にパスキーの導入を決定し、約3ヶ月でリリースしました。エンジニア・デザイナーが半数を占める「ものづくりする金融機関」として、セキュリティの強化に最優先で取り組んでまいりました。

パスキーの提供開始から1日で1万人以上のお客様にご利用いただき、安心・安全な金融サービスへのお客様の高いご期待を改めて実感しています。

当社では、お客様の声や行動データを日々分析し、サービス改善を続けています。今回も、導入初日にいただいたご意見をもとに、翌日にはログイン画面の改善を実施しました。

今後も、より多くのお客様にパスキーを安全かつ便利にご利用いただけるよう、引き続きサービスの向上に努めてまいります。

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2025年3月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 ウエルスアドバイザー社調べ（2025年6月時点）

※2 顔・指紋の生体情報以外に、スマホ・PCの画面ロックを解除するためのPINコードやパターン認証（知識情報）を利用することもできます。

■ロボアドバイザー「ウェルスナビ」の主な特長

1．「長期・積立・分散」の資産運用を自動化

世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、厳選したETF（上場投資信託）を通じて、世界約50カ国1万2,000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

2．忙しく働く世代向けのサービス

20～50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマートフォンやPCから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3．多彩な機能で快適な資産運用をサポート

NISA（少額投資非課税制度）の非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせNISA」、資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ（少額ETF取引機能）」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化（DeTAX）機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。

※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4．手数料は年率最大1％、NISAでさらにお得に

手数料は預かり資産の年率最大1％（税込1.1%）（※1）。NISAをご利用いただくと、ご利用状況に応じて手数料が下がります。自動積立だけでご入金いただいた場合の試算では、新NISA口座の手数料は預かり資産の年率0.63～0.67％程度（税込0.693～0.733％）（※2）となります。

※1 現金部分を除く。預かり資産が3,000万円を超える部分は年率0.5%（現金部分を除く、税込0.55%）の割引手数料を適用

※2 自動積立のみの入金で、入金後に「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の残高の割合が変わらなかった場合の試算。相場の変動により資産評価額が変動した場合、NISA口座全体の手数料も変動します。2023年までの旧NISAについては、手数料は年率1％（税込1.1%）となります。

■会社概要

会社名 ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）

代表者 代表取締役CEO 柴山和久

設立 2015年4月28日

所在地 東京都品川区西五反田8-4-13 五反田ＪＰビルディング9F

資本金 121億6,276万7,762円 ※2024年12月31日現在

URL https://corp.wealthnavi.com/

事業内容 金融商品取引業

関東財務局長（金商）第2884号

加入協会 日本証券業協会

一般社団法人 日本投資顧問業協会

一般社団法人 日本資金決済業協会