ぐぅたらニャンコのご挨拶ギフト　ネコ型水引と青海波柄のボックスに入ったホッとくつろぐアイマスク

株式会社グローバルプロダクトプランニング

株式会社グローバルプロダクトプランニング（本社：東京都渋谷区南平台町）は、やさしいアロマとリラックスモードの “へそ天にゃんこ” が寄り添う「キモチ ニャンわり蒸気のぐぅたらアイマスク」より、和風デザインのパッケージに感謝の気持ちを込めたご挨拶ギフト「ホットアイマスク にゃんきゅうギフト」と「ホットアイマスク にゃんづくしギフト」を９月４日に発売します。

いつもお世話になっているあの人に“ありがとう”の気持ちと“ぐぅたら時間“を贈りませんか？

「ありがとうございます」のメッセージが入った 感謝を伝えるギフトセット

「ニャンわり蒸気のぐぅたらアイマスク」は目と目元を温めるだけでなく、気分もほどけるネコデザインとやさしい香りでリラックスタイムを届けます。

あったか心地よい蒸気で目と目元をじんわりと温めるアロマタイプの温熱アイマスク。

仕事やゲームなどでPC・スマホを使いすぎた時に。ほっとひと息つきたい時に。

使用時間：約20分 快適温度：約40℃

意匠 第1796109号

タマのきもち：ホットミルクの香り

ミケのきもち：陽だまりコットンの香り

ミケのきもち：やわらかリネンの香り

キモチ ホットアイマスク にゃんきゅうギフト（9枚入り）

価格 1,650円（税込）

セット内容：ホットアイマスク9枚（タマ、クロ、ミケ 各3枚）

ホッとくつろぐ3種の香り

キモチ ホットアイマスク にゃんづくしギフト（21枚入り）

価格 3,300円（税込）

セット内容：ホットアイマスク21枚（タマ、クロ、ミケ 各7枚）

ホッとくつろぐ3種の香り

●GPPオンラインショップなどで販売

＜製品お問い合わせ先＞

グローバルプロダクトプランニング

03-3770-6170