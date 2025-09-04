【ラスト一台！】(株)ブレイズの軽キャンピングカーキット「ネクストキャンパー」の特別仕様車が生産終了しました。

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ（愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ）は、軽キャンピングカーキット「ネクストキャンパー」の特別仕様車「CUSTOM BORDERLESS（以下、カスタムボーダレス）」を搭載した車両・ハイゼットカーゴの生産が終了したことをお知らせいたします。

今後は、標準モデルや新たなラインナップを中心に、より多様なお客様のライフスタイルに寄り添った軽キャンピングカーをご提供してまいります。

なお、最後の1台限定で現在も販売しており、実車はブレイズ本社（名古屋市中村区）にていつでもご見学いただけます。

この1台を逃すと二度と手に入らない特別なモデルとなっており、まさに“唯一無二のキャンピングカー”としてご検討いただけます。

【対象車両詳細】

車種：ダイハツ ハイゼットカーゴ /660cc / クルーズターボ SAIII / ハイルーフ / 4WD /ブラック

年式：2020(R02)年

走行距離：3.0万km

車検：2027(R09)年6月

価格：278万円 ※車両、キット、諸費用の価格込み

ネクストキャンパーキットグレード：「LIMITED」特別仕様車カスタムボーダレス

特別仕様車カスタムボーダレス 特別パーツの様子外装・内装の様子

大人カッコいいパーツや、黒を基調とした内装は、高級感とワイルドな無骨感を演出！

他と被りたくない方にはぴったりです！

後部座席のベッドマットは、フラットになり寝心地良好！

セカンドシートを起こせば、いつでも簡単に４人乗り仕様に早変わりするため、通常の普段使用にも最適です！

Shelf board下段のテーブルに脚をつけることにより、簡単に外で使えるテーブルに変身！

アウトドアでは欠かせないアイテムの一つです。

■ 実車のご見学について

所在地：〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地 ブレイズ本社

見学方法：事前にお問い合わせいただければ、いつでもご覧いただけます。

お問い合わせ先：052-414-5527

軽キャンピングカーをお探しの方は、ぜひこの機会にご検討ください！

ネクストキャンパーとは？

NEXT CAMPER(ネクストキャンパー)は、デザイン性・機能・品質の全てにこだわった軽キャンピングカーキットです。

プレミアム・リミテッド・アクティブ ３つのキットから選択可能

現在、車両持ち込みの場合、最短1か月でお取り付け可能です。お気軽にお問い合わせください。

＜特徴＞

日本の職人の手で作り上げた高品質の家具やベッドマット

180°回転するシンクや1.5m伸縮式シャワーで車外でも快適

2000Wインバーター搭載でさまざまな家電製品が使用可能

■キット価格：\492,800（税込） ～

取り付け車種については、

１.新車購入ベース ２.新古車・中古車ベース ３.車両持ち込みベース

がございます。

車種・年式・グレード・色・予算などお客様のご希望の車両条件をスタッフにご相談ください。

ネクストキャンパー公式サイト：https://nextcamper.jp/

販売店募集について

ブレイズでは、ネクストキャンパーを全国へ広めていただける販売パートナー様を募集中です。

キャンピングカー市場は年々拡大しており、軽キャンピングカーは特に注目を集めています。

新しい収益モデルとして、ぜひご検討ください。

お問い合わせはコチラから▼

https://nextcamper.jp/contact/

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売