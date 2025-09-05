｢明星 チャルメラ｣ 新TV-CM 『伝えなきゃ篇 』 2025年9月7日(日) 全国放映

岡崎体育がSNSで一躍話題となった “エッホエッホ♪” に初挑戦！

｢明星 チャルメラ｣ の新TV-CM 『伝えなきゃ篇 』 2025年9月7日(日) から全国で放映

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、｢明星 チャルメラ｣ の新TV-CM『伝えなきゃ篇』を、2025年9月7日(日) から全国※で放映します。

※一部の地域を除く



チャルメラのかくし味が ｢北海道産ホタテ100%を使用しただし｣ に進化 !

岡崎体育さん演じる ｢チャルメラおじさん｣ と ｢くろネコ｣ の

なんともかわいいやりとりにご注目 !









｢明星 チャルメラ｣ シリーズは1966年の発売以来絶えず商品に磨きをかけ、幅広い層のお客様にご愛顧いただいているロングセラーブランドです。

チャルメラのホッとする味を支えている ｢かくし味｣ は、スープにも麺にも入っている ｢ホタテだし｣。さらに今年は “北海道産ホタテ100%を使用しただし” にリニューアルしました。そんなチャルメラの魅力を、SNSを中心に一躍話題となったネットミーム ｢エッホエッホ｣ を元につくられた ｢エッホエッホのうた (作曲 : マルチクリエイター うじたまいさん)｣ にのせてお届けします。

登場するのは、アーティストであり俳優としても活躍する、子どもたちにも大人気な岡崎体育さんと、七瀬瑠⽃くん。岡崎さんにはおなじみの ｢チャルメラおじさん｣ を、七瀬くんにはよくおじさんの近くにいる ｢くろネコ｣ を演じていただきました。2人が ｢エッホエッホ♪｣ と歌いながら屋台を引いて走る姿は、ホッとするチャルメラの世界観そのもの。

心温まる新TV-CMを、チャルメラの誕生日でもある9月7日(日) から放映します。ぜひご覧ください。

■TV-CMストーリー

夕暮れの河川敷、｢エッホエッホ｣ のリズムにのった歌声と共に、屋台を引くチャルメラおじさんとくろネコ。どうやら ｢チャルメラのかくし味を伝えなきゃ♪｣ ｢かくし味はホタテだしって伝えなきゃ♪｣ と張り切っている様子。仲良く道を行く2人でしたが ｢北海道産になったって伝えなきゃ♪｣ ｢100%って伝えなきゃ｣ と勇み立つあまり、おじさんの屋台を引いて先に行ってしまうくろネコ。おじさんは慌てて追いかけます。

2人して頑張った後は、仲良くチャルメラを食べてホッとした笑顔を浮かべるのでした。





■TV-CM 動画 URL

｢明星 チャルメラ｣ 新TV-CM『伝えなきゃ篇』

https://www.myojofoods.co.jp/cm/520

メイキング動画も公開中です!

https://www.myojofoods.co.jp/cm/522

■出演者プロフィール

岡崎体育

京都府宇治市出身の男性ソロプロジェクト。

2016年5月発売のアルバム『BASIN TECHNO』でメジャーデビュー。

同アルバム収録の ｢MUSIC VIDEO｣ は、『第20回文化庁メディア芸術祭』エンターテインメント部門新人賞を受賞。2019年6月に、自身の夢と公言していた＜さいたまスーパーアリーナ＞でワンマン公演を開催。同会場史上初となる “1人vs18000人” のコンサートは大成功を収めた。

音楽活動以外にも、TVタレントや俳優、CM出演などマルチに活動中。

＜オフィシャルウェブサイト＞

https://okazakitaiiku.com/

＜SNSアカウント＞

X(旧Twitter)：https://x.com/okazaki_taiiku

Instagram：https://www.instagram.com/okazaki_taiiku/

YouTube：https://www.youtube.com/c/okazakitaiikuSMEJ

TikTok：https://www.tiktok.com/@okazaki_taiiku

七瀬瑠⽃(ななせ ると)

２０１７年４⽉１６⽇⽣まれ ８歳

NHK夜ドラ ｢柚⽊さんちの四兄弟。｣ 霧島和歌役

MBS / TBSドラマイズム ｢アポロの歌｣ 近⽯昭吾 (幼少) 役

FODオリジナルドラマ ｢トラックガール2｣ 第3話春⽃役

CM、スチール他多数出演

■使用楽曲

『エッホエッホの歌』/ うじたまい

耳に残る声、心に残るフレーズで動画投稿を中心に活動するマルチアーティスト。独自の世界観を持つ動画クリエイターとしての一面はもちろん、アイドル楽曲、webCM楽曲など楽曲提供も多く手がけ、TikTokやInstagramで若い世代から絶大な支持を集めている。