【紀ノ国屋×明治屋】初のコラボレーション！両社の“ロゴ”が映える「レザーハンドルコットンバッグ ブラウン」新登場

株式会社紀ノ國屋（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：富田 勝己）は、株式会社明治屋（本社：東京都中央区、代表取締役社長：磯野 太市郎）とのコラボレーションによる「レザーハンドルコットンバッグ ブラウン」を2025年9月12日（金）より、紀ノ国屋の一部店舗及び公式オンラインストアにて数量限定で発売いたします。

それぞれの歴史を持つふたつのブランドのコラボレーションバッグをぜひ店頭でご覧ください。

レザーハンドルコットンバッグ ブラウン《商品概要》

■商品名：紀ノ国屋×明治屋 レザーハンドルコットンバッグ ブラウン

■販売価格 ：\1,980（税込）

■本体サイズ：約タテ35cm/ヨコ35cm/マチ12cm

■素 材 ：コットン 持ち手：コットン、レザー

ロゴに込めた想い、こだわりのデザイン

紀ノ国屋創業115周年と、明治屋創業140周年を記念して、初のコラボレーションバッグが登場しました。表面には両ブランドのロゴやアルファベットを散りばめ、裏面には「どちらの店舗でも楽しくお買い物していただきたい」という思いを込めたデザインとなっています。

表面裏面機能性と実用性を兼ね備えたバッグ

デザインだけでなく、しっかり収納でき、使い勝手の良さも魅力的なバッグです。

●外側に付いている2つのポケットが特長。

サイドのポケットには、500mlのペットボトルが収納できるサイズです。

●内側は、B5サイズがぴったり入る大きさ。

小内ポケットも付いており、鍵やハンカチなどの小物を整理しやすく、さっと取り出せます。

●持ち手には、手に馴染みやすいレザーハンドル付き！優しくフィットする持ち心地で、重い荷物による手への負担を軽減します。バッグのワンポイントとしても上品なアクセントに。

《販売店舗》

インターナショナル（青山店）、等々力店、鎌倉店、国立店、吉祥寺店、羽田空港店、アトレ吉祥寺店、羽田エアポートガーデン店、CIAL横浜店、ジェイアール京都伊勢丹店、光が丘ＩＭＡ店、SOCOLA 用賀店、流山おおたかの森S・C FLAPS 店、広島三越店、シャポー船橋店、名古屋名鉄百貨店、ニッケコルトンプラザ店、岡山天満屋店、岩田屋本店、草加ヴァリエ店、神戸さんちか店、仙台三越店、エチカ表参道店、ルミネ新宿店、グランスタ丸の内店、東武池袋店、EQUiA北千住店、ビーンズ阿佐ヶ谷店、日本橋高島屋S.C.店、新宿高島屋店、シャポー市川店、渋谷スクランブルスクエア店、恵比寿駅店、西荻窪駅店、グランスタ八重洲店、武蔵小杉駅店、大丸東京店、大丸梅田店、ラスカ平塚店、エキュート立川店、エキュート上野店、アトレヴィ三鷹店

※商品の入荷状況により店舗での販売が遅れる場合がございます。

※数量限定商品のため、在庫がなくなり次第終了となります。

※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。

明治屋では、「レザーハンドルコットンバッグ ネイビー」を、数量限定で発売いたします。

※販売店舗については、明治屋にお問い合わせください。

レザーハンドルコットンバッグ ネイビー

