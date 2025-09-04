『ルコックスポルティフ』ゴルフカテゴリーのブランドアンバサダーに武井 壮氏を起用

株式会社デサント

デサントジャパン株式会社が展開するフランス生まれのスポーツブランド『ルコックスポルティフ』は、ゴルフカテゴリーにおいて元陸上競技選手でゴルフのベストスコア69の腕前をもつタレントの武井 壮氏とブランドアンバサダー契約を締結いたしました。本日9月4日より特設サイトをオープンし、武井氏のアスリートらしいイメージを生かしたLOOK BOOKを公開します。

特設サイト：https://store.descente.co.jp/feature/lp/lqg-takeiso

武井氏は、陸上競技・十種競技の元日本チャンピオンであり、格闘技や野球など、さまざまな競技実績を持ち、活躍の場を日本だけでなくアジア圏に広げています。ゴルフにおいてもベストスコアは69と、PGAティーチングプロテストの実技試験にも合格する実力派です。明るく、常に「自分史上最高」を目指す前向きな姿は幅広い層に人気がある上に、ゴルフのレギュラー番組やゴルフ雑誌での連載を通して、ゴルフファンの間ではその腕前や道具へのこだわりが広く知られています。

『ルコックスポルティフ』は、快適な機能性と遊び心のあるデザイン性が特徴のゴルフウェアやキャップ、バッグなどを日本を中心にアジア圏で展開しています。

今後は武井氏を起用した店頭訴求やプロモーションを実施し、ゴルフを楽しみ、上達を目指すゴルファーに向けたさまざまな情報発信を行っていきます。

武井氏のコメント

「僕が『ルコックスポルティフ』のゴルフウェアを着て登場するLOOK BOOKページが公開されます。今回、秋冬の新作ウェアを着用しました。『ルコックスポルティフ』の快適なウェアは、秋冬のゴルフを楽しむ良い武器になりそうです。皆さんも一緒にゴルフを楽しみましょう！」

武井 壮(たけい そう)氏プロフィール

職業、肩書き「百獣の王」。

住所「地球」。

趣味「成長」。

元・陸上十種競技日本チャンピオン、

その後も様々なスポーツに挑戦し、

現在はタレント、俳優として、日本、そして海外でも

幅広く活動中。