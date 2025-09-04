「相続テック」の新サービス『未来ポケット』をリリース ～公式LINEで相続の不安を解消し、家族のつながりを深める～

株式会社WonderSpace株式会社WonderSpace（本社：東京都港区、代表取締役：山本尚宏）は、相続に関する不安を解消する「相続テック」サービス『未来ポケット』を公式LINE上でリリースしました。未来ポケットは、相続手続きをスムーズに進めるためのサポートを行い、家族が安心して相続を迎えられるよう支援するサービスです。

◼︎ 未来ポケットについて

未来ポケットは、株式会社WonderSpaceが提供する「相続サポート」サービスです。

相続は「いつかは対応しなければならない」と分かっていても、その複雑さや心理的なハードルから先送りされることが少なくありません。

未来ポケットでは、そうした相続にまつわる負担を軽減し、家族が安心して手続きを進められるようサポートします。さらに、必要に応じて税理士や弁護士といった専門家につながることができる仕組みも備えており、相続に関わるあらゆる不安を解消することを目指しています。

◼︎ 提供機能の一例：『相続税シミュレーター』

未来ポケットでは、相続に関わる不安を解消するための機能を順次提供していきます。

その第一弾として、『相続税シミュレーター』をリリースしました。

『相続税シミュレーター』は、配偶者の有無や子どもの人数など3つの質問にタップで回答するだけで、相続税の目安をトーク画面上で自動算出いたします。複雑で分かりにくい税計算を、シンプルな質問形式に落とし込み、スマートフォンから気軽に確認できる仕様といたしました。

◼︎ リリースの背景

日本では令和5年におよそ157万人の方が亡くなられており、そのうち相続税の申告書を提出した被相続人数は15万人で、全体の約10%にあたります（国税庁「令和5年分 相続税の申告状況」より）。

相続では税金の申告に加え、名義変更や各種手続き、葬儀の準備など多くの対応が必要となります。また「親に相続の話を切り出しにくい」という心理的なハードルから、十分な準備ができないまま相続を迎えてしまうケースも少なくありません。

こうした課題を解決する一助となるよう、未来ポケットは立ち上げられました。

公式LINEを通じて「喪主がやることの解説」「手続き通知とチェックリスト」「葬儀や火葬に関する相談」「遺産の買取依頼」など、相続を総合的にサポートする機能を提供しています。

そして今回、新たに多くの声が寄せられていた「相続税の計算が難しい」「専門家に相談する前に目安を知りたい」というニーズに応える形で、誰でも簡単に使える『相続税シミュレーター』機能を追加いたしました。

■ 今後の展開

未来ポケットでは、相続税シミュレーションに加えて、LINE AIコンシェルジュを活用したサポート機能や、専門家とのマッチングを強化していきます。さらに「親への感謝の手紙」など、家族が相続を前向きに話し合えるきっかけづくりを促進するサービスも展開予定です。

今後も「相続を家族のつながりを深める機会にする」というビジョンのもと、社会全体の相続課題の解決に貢献してまいります。

名称：未来ポケット

サービスページ：https://a3qex.hp.peraichi.com/

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@915meawm

■ 本件に対する問い合わせ

未来ポケット担当：sales@wonderspace.co.jp

TEL：03-5778-7648

■ 会社概要

会社名 : 株式会社WonderSpace

代表者：代表取締役 山本 尚宏

本社 : 〒107-0061 東京都港区北青山３丁目６－７ 青山パラシオタワー 11階

設立 : 2013年3月

事業 : 広告運用代行事業、マーケティング支援事業、メディア事業

URL : https://wonderspace.co.jp/

株式会社WonderSpaceは、日本社会の未来を見据え、 粋々とした社会の実現に貢献したいと考えています。 弊社が掲げる「粋」とは、世の中やクライアント、ユーザーの人生をより良くしようという想いで、 周囲の方に対する思い遣りを持っていることを「粋である」と定義しています。 世のため人のために日本の社会課題解決に変革を起こし、クライアント様の発展に貢献し、ワクワクを生み出していきます。