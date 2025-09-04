司法書士法人永田町事務所グループ、ストックオプションアドバイザリーサービス株式会社のサイトを全面リニューアル！資本政策支援と商業登記の連携を強化
司法書士法人永田町事務所（東京都千代田区、代表司法書士：加陽麻里布）は、グループ会社であるストックオプションアドバイザリーサービス株式会社（本社：東京都千代田区）が運営するコーポレートサイトを全面リニューアルしたことをお知らせいたします。
▼ストックオプションアドバイザリーサービス株式会社・コーポレートサイト
https://soas.co.jp/
今回のリニューアルでは、資本政策やインセンティブ設計に取り組む企業のニーズに応えるべく、サービス紹介ページの充実、事例ページの追加、デザイン刷新による視認性・操作性の向上を実施しました。
ストックオプションアドバイザリーサービス株式会社
リニューアルのポイント
・ストックオプション設計・評価サービスの内容をわかりやすく整理
・導入事例や活用シーンを追加し、企業担当者がイメージしやすい構成に改善
・スマートフォンからの閲覧性を最適化し、ユーザビリティを向上
背景
ストックオプションは、スタートアップや上場準備企業を中心に人材確保・資本政策の重要な手段として広がっています。
一方で、法務・会計・税務が複雑に絡み合うため、専門家によるサポートが不可欠です。
司法書士法人永田町事務所グループでは、司法書士法人が担う商業登記業務と、ストックオプションアドバイザリーサービス株式会社が提供する資本政策支援を連携させることで、企業に対しワンストップの体制を強化しています。
司法書士法人永田町事務所について
司法書士法人永田町事務所は、会社・法人登記、企業法務、渉外登記を専門とする司法書士事務所です。
制度改正や最新の実務に対応し、国内外の企業のニーズに迅速かつ正確に応えています。
所在地：東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル5階
代表者：加陽 麻里布（かよう・まりの）
業務内容：会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記、相続・事業承継支援
ウェブサイト：https://asanagi.co.jp/
英語サイト：https://asanagi.co.jp/en/
【本件に関するお問い合わせ先】
司法書士法人永田町事務所
担当：加陽 麻里布
TEL：03-6659-2314
Email：information@asanagi.co.jp
問い合わせフォーム：https://asanagi.co.jp/contact/
