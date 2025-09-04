10月開校のMusashino Valleyアカデミアの全プログラム・豪華講師陣を一挙公開！
次のステップに踏み出すすべての人を応援するスタートアップスタジオ「Musashino Valley」を運営する株式会社MVP（所在地：東京都三鷹市、代表取締役MF 伊藤 羊一、以下：MVP）は、アントレプレナーシップをもって、失敗を恐れずに新たな価値を創出していくイノベーターになるためのアカデミア「Musashino Valleyアカデミア」を10月から開講するにあたり、第1期のプログラムと講師一覧を発表しました。また、9月18日（木）までのお申し込みに対して早期割を実施します。
Musashino Valleyアカデミアは、Musashino Valley代表であり、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部学部長であり、元Yahoo! アカデミア学長の伊藤羊一が新たに立ち上げるアントレプレナーシップ人材を育成するアカデミアです。全13回のオンラインセッションと、2回のブートキャンプによるプログラムのほか、参加者専用のSlackにて日々の学びや成長を共有しあい、受講6ヶ月のbefore-afterでマインドに圧倒的な変化を起こします。
■ Musashino Valleyアカデミアの特徴
圧倒的なコンテンツ
・Yahoo!アカデミア、武蔵野EMCで実践してきたコンテンツ
・マインドセット醸成とアクション促進の2軸で展開
・合宿2回とZOOM講義対話会、1on1など多彩なデリバリー形式
鍛え合うコミュニティ
・slackにて講師/メンター陣ともフラットなコミュニケーション。
・グループ活動/斜め1on1。アカデミア生同士も学び合う。
・合宿2回の対話を経て、一生続く「鍛え合う」関係に。
学びを定着させる仕掛け
・対話を中心とするコンテンツデリバリ
・毎日の振返りを各自実施、週次で全員集まりハドルミーティング
・自身の投稿内容を6ヶ月蓄積、今後の自分レポートに（検討中）
■ 豪華講師陣と充実のプログラム
各プログラムには豪華講師陣が登場。アカデミア生の成長を強力にサポートします。
※ブルー部分がオンライン講座。各回19時半～22時を予定。
※講師・日程は変更の可能性があります。
※各回、アーカイブを蓄積して欠席時のフォローも実施。
伊藤 羊一
武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 学部長 / Musashino Valley 代表 / 元Yahoo!アカデミア学長 / Voicyパーソナリティ
岩佐 大輝
株式会社GRA 代表取締役CEO
佐藤 大吾
NPO法人ドットジェイピー理事長 / 公益財団法人日本非営利組織評価センター（JCNE）理事長 / 42Tokyo 副理事長 兼 事務局長
澤 円
株式会社圓窓 代表取締役
角 勝
株式会社フィラメント 代表取締役 CEO
玉木 伸之
玉木アンドアソシエイツ株式会社 代表取締役 / 横河電機株式会社 未来共創イニシアチブ プロジェクトリーダー / フューチャーアーティザン株式会社 エグゼクティブアドバイザー
津吹 達也
アロワナアドバンスドアドバイザリー合同会社 代表社員 / 株式会社トラデュケーション 代表取締役
村上茂久
株式会社ファインディールズ代表取締役
■ Musashino Valley アカデミアの概要
名称：Musashino Valleyアカデミア
期間：第1期 6ヶ月（2025年10月～2026年3月）
目的：アントレプレナーシップをもって、失敗を恐れずに、新たな価値を創出していくイノベーターになる
形式：ブートキャンプ2回＋13回のzoomセッション＋Slackコミュニティ ※Zoomセッションは2.5h
費用：40万円（税別）※合宿費用別途
募集人員：30名
特設サイト：https://www.musashino-valley.jp/academia
お申込方法：以下のフォームよりお申込ください
フォーム：https://forms.gle/zqfRUQ3DgPVAfC7Z9
※お支払い方法 クレジットカード払い / 銀行振込
※一括払い 400,000円+税 / 2分割払い 200,000円+税×2回 / 6分割払い 66,666円+税×6回
▶こんな方にオススメ
・企業から出て、起業したいと思っている方
・起業しているけれど、もう一歩解き放たれたい方
・企業内で、「創造と変革」に向けた新しいチャレンジをしたい方
・企業の新規事業を担当することになり、どうしたらよいか思案にくれている方
・ビジネススクールを卒業して、その学びをもっと仕事にいかしたい方
・コミュニティの力で、もう一段階ブレークスルーしたい方
■9月18日まで早期割実施中！
本日からMusashino Valleyアカデミアの申込みをスタートしました。
つきましては、9月18日（木）までの入会で2万円引きの38万円+税にてお申し込みが可能となります。
■説明会実施中
Musashino Valleyアカデミアの説明会を開催中です。
ご希望の開催日にご参加ください。
9月11日（木）第3回説明会
https://mva-info-session2.peatix.com/
9月17日（水） 第4回説明会
https://peatix.com/event/4545576/
9月24日（水）第5回説明会
https://peatix.com/event/4545578/
■Musashino Valley代表 伊藤羊一のメッセージ
「Musashino Valley アカデミア」は、私がこれまで追い求めてきた「自らの意志で未来を切り拓く学び」の集大成であり、人生を懸けて挑む新たな船出です。
志ある仲間と互いを刺激し、高め合い、アントレプレナーシップをもって恐れずに一歩踏み出し、新たな価値を生み出すイノベーターに生まれ変わる環境を提供します。ここでの出会いと対話が、自らの人生を切り拓き、社会を動かすリアルな一歩となるはずです。
さあ、共に踏み出しましょう。
■Musashino Valleyについて
「Musashino Valley」は、三鷹駅徒歩7分の場所にオープンした『Guide to the Next』をテーマにしたスタートアップスタジオです。学生、フリーランス、起業家、起業家予備軍をはじめ、世の中に新しい価値を提供している人・したい人が集い、ともに支え合い、学び合い、応援し合い、NEXTに向けて前進していきます。
https://www.musashino-valley.jp/
▶Musashino Valleyの各種メディア
ウェブサイト：https://www.musashino-valley.jp/
Twitter：https://twitter.com/MusashinoValley
note: https://note.com/mvp2023
Peatix：https://musashino-valley-project.peatix.com/
メルマガ：https://form.os7.biz/f/c77bf7cd/
■会社紹介
企業名：株式会社MVP
設立 ：2022年11月設立
代表者：代表取締役MF 伊藤 羊一
本社 ：東京都三鷹市上連雀1丁目12－17 三鷹ビジネスパーク1号館 B1F Musashino Valley内
概要 ：武蔵野大学アントレプレナーシップ学部（武蔵野EMC）教員を中心に設立。産官学で築いてきたネットワークと、武蔵野EMCで行っているアントレプレナーシップ教育のノウハウをフルに投入し、この国の元気な未来のために一歩踏み出そうとする人たちが集う「Musashino Valley」を運営。
URL ：https://www.musashino-valley.jp/