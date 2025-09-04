10月開校のMusashino Valleyアカデミアの全プログラム・豪華講師陣を一挙公開！

株式会社MVP

次のステップに踏み出すすべての人を応援するスタートアップスタジオ「Musashino Valley」を運営する株式会社MVP（所在地：東京都三鷹市、代表取締役MF 伊藤 羊一、以下：MVP）は、アントレプレナーシップをもって、失敗を恐れずに新たな価値を創出していくイノベーターになるためのアカデミア「Musashino Valleyアカデミア」を10月から開講するにあたり、第1期のプログラムと講師一覧を発表しました。また、9月18日（木）までのお申し込みに対して早期割を実施します。

Musashino Valleyアカデミアは、Musashino Valley代表であり、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部学部長であり、元Yahoo! アカデミア学長の伊藤羊一が新たに立ち上げるアントレプレナーシップ人材を育成するアカデミアです。全13回のオンラインセッションと、2回のブートキャンプによるプログラムのほか、参加者専用のSlackにて日々の学びや成長を共有しあい、受講6ヶ月のbefore-afterでマインドに圧倒的な変化を起こします。

■ Musashino Valleyアカデミアの特徴

圧倒的なコンテンツ

・Yahoo!アカデミア、武蔵野EMCで実践してきたコンテンツ

・マインドセット醸成とアクション促進の2軸で展開

・合宿2回とZOOM講義対話会、1on1など多彩なデリバリー形式

鍛え合うコミュニティ

・slackにて講師/メンター陣ともフラットなコミュニケーション。

・グループ活動/斜め1on1。アカデミア生同士も学び合う。

・合宿2回の対話を経て、一生続く「鍛え合う」関係に。

学びを定着させる仕掛け

・対話を中心とするコンテンツデリバリ

・毎日の振返りを各自実施、週次で全員集まりハドルミーティング

・自身の投稿内容を6ヶ月蓄積、今後の自分レポートに（検討中）

■ 豪華講師陣と充実のプログラム

各プログラムには豪華講師陣が登場。アカデミア生の成長を強力にサポートします。

※ブルー部分がオンライン講座。各回19時半～22時を予定。

※講師・日程は変更の可能性があります。

※各回、アーカイブを蓄積して欠席時のフォローも実施。

伊藤 羊一

武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 学部長 / Musashino Valley 代表 / 元Yahoo!アカデミア学長 / Voicyパーソナリティ

岩佐 大輝

株式会社GRA 代表取締役CEO

佐藤 大吾

NPO法人ドットジェイピー理事長 / 公益財団法人日本非営利組織評価センター（JCNE）理事長 / 42Tokyo 副理事長 兼 事務局長

澤 円

株式会社圓窓 代表取締役

角 勝

株式会社フィラメント 代表取締役 CEO

玉木 伸之

玉木アンドアソシエイツ株式会社 代表取締役 / 横河電機株式会社 未来共創イニシアチブ プロジェクトリーダー / フューチャーアーティザン株式会社 エグゼクティブアドバイザー

津吹 達也

アロワナアドバンスドアドバイザリー合同会社 代表社員 / 株式会社トラデュケーション 代表取締役

村上茂久

株式会社ファインディールズ代表取締役

■ Musashino Valley アカデミアの概要

名称：Musashino Valleyアカデミア

期間：第1期 6ヶ月（2025年10月～2026年3月）

目的：アントレプレナーシップをもって、失敗を恐れずに、新たな価値を創出していくイノベーターになる

形式：ブートキャンプ2回＋13回のzoomセッション＋Slackコミュニティ ※Zoomセッションは2.5h

費用：40万円（税別）※合宿費用別途

募集人員：30名

特設サイト：https://www.musashino-valley.jp/academia

お申込方法：以下のフォームよりお申込ください

フォーム：https://forms.gle/zqfRUQ3DgPVAfC7Z9

※お支払い方法 クレジットカード払い / 銀行振込

※一括払い 400,000円+税 / 2分割払い 200,000円+税×2回 / 6分割払い 66,666円+税×6回

▶こんな方にオススメ

・企業から出て、起業したいと思っている方

・起業しているけれど、もう一歩解き放たれたい方

・企業内で、「創造と変革」に向けた新しいチャレンジをしたい方

・企業の新規事業を担当することになり、どうしたらよいか思案にくれている方

・ビジネススクールを卒業して、その学びをもっと仕事にいかしたい方

・コミュニティの力で、もう一段階ブレークスルーしたい方

■9月18日まで早期割実施中！

本日からMusashino Valleyアカデミアの申込みをスタートしました。

つきましては、9月18日（木）までの入会で2万円引きの38万円+税にてお申し込みが可能となります。

■説明会実施中

Musashino Valleyアカデミアの説明会を開催中です。

ご希望の開催日にご参加ください。

9月11日（木）第3回説明会

https://mva-info-session2.peatix.com/

9月17日（水） 第4回説明会

https://peatix.com/event/4545576/

9月24日（水）第5回説明会

https://peatix.com/event/4545578/

■Musashino Valley代表 伊藤羊一のメッセージ

「Musashino Valley アカデミア」は、私がこれまで追い求めてきた「自らの意志で未来を切り拓く学び」の集大成であり、人生を懸けて挑む新たな船出です。

志ある仲間と互いを刺激し、高め合い、アントレプレナーシップをもって恐れずに一歩踏み出し、新たな価値を生み出すイノベーターに生まれ変わる環境を提供します。ここでの出会いと対話が、自らの人生を切り拓き、社会を動かすリアルな一歩となるはずです。

さあ、共に踏み出しましょう。

■Musashino Valleyについて

「Musashino Valley」は、三鷹駅徒歩7分の場所にオープンした『Guide to the Next』をテーマにしたスタートアップスタジオです。学生、フリーランス、起業家、起業家予備軍をはじめ、世の中に新しい価値を提供している人・したい人が集い、ともに支え合い、学び合い、応援し合い、NEXTに向けて前進していきます。

https://www.musashino-valley.jp/

▶Musashino Valleyの各種メディア

ウェブサイト：https://www.musashino-valley.jp/

Twitter：https://twitter.com/MusashinoValley

note: https://note.com/mvp2023

Peatix：https://musashino-valley-project.peatix.com/

メルマガ：https://form.os7.biz/f/c77bf7cd/

■会社紹介

企業名：株式会社MVP

設立 ：2022年11月設立

代表者：代表取締役MF 伊藤 羊一

本社 ：東京都三鷹市上連雀1丁目12－17 三鷹ビジネスパーク1号館 B1F Musashino Valley内

概要 ：武蔵野大学アントレプレナーシップ学部（武蔵野EMC）教員を中心に設立。産官学で築いてきたネットワークと、武蔵野EMCで行っているアントレプレナーシップ教育のノウハウをフルに投入し、この国の元気な未来のために一歩踏み出そうとする人たちが集う「Musashino Valley」を運営。

URL ：https://www.musashino-valley.jp/



