【最大50%OFF】楽天スーパーSALEで3Dフロアマット、コンソールボックス、カスタムパーツなど人気の車種専用カーアイテムが期間限定の特別価格に！セール期間限定のお得な合わせ買いクーポンも。

Fun Standard株式会社

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、2025年9月4日（木）20:00より開催される「楽天スーパーSALE」に参加いたします。





セール概要


セール名：楽天スーパーSALE


期間：2025年9月4日（木）20:00 ～ 9月11日（木）1:59


セール価格：最大50%OFF



セール会場はこちら :
https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/contents/supersale/

セール対象商品（一例）


専用設計、置くだけ簡単取り付け


ジムニー/ジムニーシエラ/ジムニーノマド　アームレスト収納ボックス
ジムニー/ジムニーシエラ/ジムニーノマド　アームレスト収納ボックス

楽天デイリーランキング1位獲得


ジャストフィット：ジムニー専用設計


かんたん設置


選べる7カラー






商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/r0306jimnyarmlest/

圧倒的な高級感と機能性


プレミアム大型コンソール アームレスト
プレミアム大型コンソール アームレスト オデッセイRC系 ハイブリッド専用

小物から洗車グッズまで幅広く収納可能。


ワイヤレス充電機能付きスマホ置きを完備。


後方にもドリンクホルダーなどの快適設備を装備。


1台で、全て欲しい機能を実現。






商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1553orcam-bk/


ジムニーノマド専用設計！3D立体構造でゴミを逃さない


ジムニーノマド 3Dフロアマットセット
ジムニーノマド 3Dフロアマットセッ

車種専用設計：ジャストフィットでずれない


防水・防汚：3D立体構造でゴミを逃さない



※単品でもご購入いただけます。





商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1490nomst/


専用設計でピッタリフィット。


N-BOX JF5 3Dマットセット
N-BOX JF5 3Dマットセット

車種専用設計：ジャストフィットでずれない


防水・防汚：3D立体構造でゴミを逃さない



※単品でもご購入いただけます。





商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1233j5fms/


片手でかんたん開閉


ジムニー　ボンネットダンパー
ジムニー/ジムニーシエラ/ジムニーノマド ボンネットダンパー

片手で簡単開閉：油圧サポートで片手でスムーズにボンネットの開け閉めが可能。





商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1522jimbd/


不快な衝撃をやわらげる


突き上げソフト　バンプラバー
ハイエース200系 リア用セット 突き上げソフト　バンプラバー

突き上げをソフトに吸収


重積載でも安定した走り


ボルトオン取り付け





商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1524ha2br/


ランクルの空間を余さず使う


インナーラックセット
ランドクルーザー250 インナーラックセット

車体加工不要でジャストフィット。


視認性を損なわないスマートな設計。


クォーターガラスの保護にも。





商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1533lcimr/


愛車をまもる　極上のカバー


車カバー・カーカバー
車カバー・カーカバー

選べる2カラー・6サイズ


防水・防汚


車にやさしい：ふんわり裏起毛






商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1388csvhb/


後部座席が快適空間に！


ヘッドレストタブレットホルダー
ヘッドレストタブレットホルダー

累計販売個数15,000個突破！


ヘッドレストにつけるだけ


長距離移動に、子供の迎えに。


いつでもそこが快適空間。





商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/r0164tabletholder/

軽自動車/普通車/SUV/大型車　選べる4サイズ！


タイヤカバー
タイヤカバー

防水、UVカット：


4本まとめて、スポット収納。


選べる4サイズ





商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1486tcvbk/


今後の展開


CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、今後もお客様のカーライフを快適にする商品の開発・販売を計画しています。



【CRAFTWORKS公式メディア】


楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/


Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5


Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/


Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official


tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works


YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722



【会社概要】


会社名：Fun Standard株式会社


代表者：


代表取締役　大屋 良介


代表取締役　笹森 広貴


本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001


事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等


HP：https://www.funstandard.jp/