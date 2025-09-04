【最大50%OFF】楽天スーパーSALEで3Dフロアマット、コンソールボックス、カスタムパーツなど人気の車種専用カーアイテムが期間限定の特別価格に！セール期間限定のお得な合わせ買いクーポンも。
この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、2025年9月4日（木）20:00より開催される「楽天スーパーSALE」に参加いたします。
セール概要
セール名：楽天スーパーSALE
期間：2025年9月4日（木）20:00 ～ 9月11日（木）1:59
セール価格：最大50%OFF
セール会場はこちら :
https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/contents/supersale/
セール対象商品（一例）
専用設計、置くだけ簡単取り付け
ジムニー/ジムニーシエラ/ジムニーノマド アームレスト収納ボックス
楽天デイリーランキング1位獲得
ジャストフィット：ジムニー専用設計
かんたん設置
選べる7カラー
商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/r0306jimnyarmlest/
圧倒的な高級感と機能性
プレミアム大型コンソール アームレスト
プレミアム大型コンソール アームレスト オデッセイRC系 ハイブリッド専用
小物から洗車グッズまで幅広く収納可能。
ワイヤレス充電機能付きスマホ置きを完備。
後方にもドリンクホルダーなどの快適設備を装備。
1台で、全て欲しい機能を実現。
商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1553orcam-bk/
ジムニーノマド専用設計！3D立体構造でゴミを逃さない
ジムニーノマド 3Dフロアマットセット
車種専用設計：ジャストフィットでずれない
防水・防汚：3D立体構造でゴミを逃さない
※単品でもご購入いただけます。
商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1490nomst/
専用設計でピッタリフィット。
N-BOX JF5 3Dマットセット
車種専用設計：ジャストフィットでずれない
防水・防汚：3D立体構造でゴミを逃さない
※単品でもご購入いただけます。
商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1233j5fms/
片手でかんたん開閉
ジムニー ボンネットダンパー
ジムニー/ジムニーシエラ/ジムニーノマド ボンネットダンパー
片手で簡単開閉：油圧サポートで片手でスムーズにボンネットの開け閉めが可能。
商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1522jimbd/
不快な衝撃をやわらげる
突き上げソフト バンプラバー
ハイエース200系 リア用セット 突き上げソフト バンプラバー
突き上げをソフトに吸収
重積載でも安定した走り
ボルトオン取り付け
商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1524ha2br/
ランクルの空間を余さず使う
インナーラックセット
ランドクルーザー250 インナーラックセット
車体加工不要でジャストフィット。
視認性を損なわないスマートな設計。
クォーターガラスの保護にも。
商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1533lcimr/
愛車をまもる 極上のカバー
車カバー・カーカバー
選べる2カラー・6サイズ
防水・防汚
車にやさしい：ふんわり裏起毛
商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1388csvhb/
後部座席が快適空間に！
ヘッドレストタブレットホルダー
累計販売個数15,000個突破！
ヘッドレストにつけるだけ
長距離移動に、子供の迎えに。
いつでもそこが快適空間。
商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/r0164tabletholder/
軽自動車/普通車/SUV/大型車 選べる4サイズ！
タイヤカバー
防水、UVカット：
4本まとめて、スポット収納。
選べる4サイズ
商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1486tcvbk/
今後の展開
CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、今後もお客様のカーライフを快適にする商品の開発・販売を計画しています。
【CRAFTWORKS公式メディア】
楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5
Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/
Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official
tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works
YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/