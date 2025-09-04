【最大50%OFF】楽天スーパーSALEで3Dフロアマット、コンソールボックス、カスタムパーツなど人気の車種専用カーアイテムが期間限定の特別価格に！セール期間限定のお得な合わせ買いクーポンも。

Fun Standard株式会社

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、2025年9月4日（木）20:00より開催される「楽天スーパーSALE」に参加いたします。

セール概要

セール名：楽天スーパーSALE

期間：2025年9月4日（木）20:00 ～ 9月11日（木）1:59

セール価格：最大50%OFF

セール対象商品（一例）

専用設計、置くだけ簡単取り付け

セール会場はこちら :https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/contents/supersale/ジムニー/ジムニーシエラ/ジムニーノマド アームレスト収納ボックスジムニー/ジムニーシエラ/ジムニーノマド アームレスト収納ボックス

楽天デイリーランキング1位獲得

ジャストフィット：ジムニー専用設計

かんたん設置

選べる7カラー

圧倒的な高級感と機能性

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/r0306jimnyarmlest/プレミアム大型コンソール アームレストプレミアム大型コンソール アームレスト オデッセイRC系 ハイブリッド専用

小物から洗車グッズまで幅広く収納可能。

ワイヤレス充電機能付きスマホ置きを完備。

後方にもドリンクホルダーなどの快適設備を装備。

1台で、全て欲しい機能を実現。

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1553orcam-bk/

ジムニーノマド専用設計！3D立体構造でゴミを逃さない

ジムニーノマド 3Dフロアマットセットジムニーノマド 3Dフロアマットセッ

車種専用設計：ジャストフィットでずれない

防水・防汚：3D立体構造でゴミを逃さない

※単品でもご購入いただけます。

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1490nomst/

専用設計でピッタリフィット。

N-BOX JF5 3DマットセットN-BOX JF5 3Dマットセット

車種専用設計：ジャストフィットでずれない

防水・防汚：3D立体構造でゴミを逃さない

※単品でもご購入いただけます。

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1233j5fms/

片手でかんたん開閉

ジムニー ボンネットダンパージムニー/ジムニーシエラ/ジムニーノマド ボンネットダンパー

片手で簡単開閉：油圧サポートで片手でスムーズにボンネットの開け閉めが可能。

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1522jimbd/

不快な衝撃をやわらげる

突き上げソフト バンプラバーハイエース200系 リア用セット 突き上げソフト バンプラバー

突き上げをソフトに吸収

重積載でも安定した走り

ボルトオン取り付け

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1524ha2br/

ランクルの空間を余さず使う

インナーラックセットランドクルーザー250 インナーラックセット

車体加工不要でジャストフィット。

視認性を損なわないスマートな設計。

クォーターガラスの保護にも。

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1533lcimr/

愛車をまもる 極上のカバー

車カバー・カーカバー車カバー・カーカバー

選べる2カラー・6サイズ

防水・防汚

車にやさしい：ふんわり裏起毛

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1388csvhb/

後部座席が快適空間に！

ヘッドレストタブレットホルダーヘッドレストタブレットホルダー

累計販売個数15,000個突破！

ヘッドレストにつけるだけ

長距離移動に、子供の迎えに。

いつでもそこが快適空間。

軽自動車/普通車/SUV/大型車 選べる4サイズ！

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/r0164tabletholder/タイヤカバータイヤカバー

防水、UVカット：

4本まとめて、スポット収納。

選べる4サイズ

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1486tcvbk/

今後の展開

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、今後もお客様のカーライフを快適にする商品の開発・販売を計画しています。

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/