過去最多の6機種発売！新型アウトドア用薪ストーブ＆オイルストーブ 2025年9月19日以降順次予約開始

株式会社マウントスミ（京都府宇治市）は、2025年9月19日（金）昼12時より、主力製品の一つである薪ストーブの新型モデル「アウトドア薪ストーブ オーラ フルガラス」「アウトドア薪ストーブ オーラ フルガラス ステンレス」の予約販売をオフィシャルサイトにて開始します。

また、それ以降「アウトドア薪ストーブ ミドラ」「アウトドア薪ストーブ ミドラ ステンレス」「アウトドア薪ストーブ マイクロ 2」「オイルストーブ オーラ ルミ」の予約販売を順次開始いたします。

フルガラスが魅せる美しい炎、洗練された機能美の多次燃焼薪ストーブ【オーラ フルガラス】【オーラ フルガラス ステンレス】

眺める炎、確かな暖房力、多彩な料理に特化した3面ガラスの「オーラ」シリーズ。

炎をダイナミックに感じるフルガラスと、スマートな機能性を追求した「オーラ フルガラス」として進化しました。

＜「オーラ」シリーズの特徴とは＞

・大きな3面のガラス窓で、「火を眺めて楽しむ」ことができます。

・バッフルを搭載した多次燃焼構造。炎が煙突に吸い込まれないため、炎の揺らぎはゆったりと美しく、煙突が熱くなりすぎるのを軽減します。また、燃焼効率が良いため、煙が少なく、燃え残りや灰も比較的少量です。

・高い暖房力で大型テントに対応できる暖かさがあります（使用時の気候・環境により変化します）。

・前面・背面のスライド式吸気口と煙突のダンパー搭載で、炎の大きさが細かく調節できます。また、吸気・排気のバランスが良い構造のため、一度着火すると炎が安定して持続します。

・広い天板と炉内で、ピザやオーブン料理などさまざまな調理が楽しめます。天板は熱で歪みにくい構造に強化。

・前面の大きなガラス扉は、市販の薪 (40cm) が楽に投入可能。

・すべてのパーツが炉内に収まるコンパクトな収納。

・「オーラ ver.2」以降、扉の取り外しが可能に。掃除やメンテナンスが行いやすい構造です。

・鉄製は、高い蓄熱性によりしっかりとした暖かさがじんわり長続きします。

・ステンレス製は、丈夫でサビにくく、メンテナンスに手間がかかりません。

＜「オーラ フルガラス / ステンレス」の特徴について＞

＊オーラシリーズの機構を踏襲し、以下の点を新たな機能として搭載しています。

１.正面ガラス窓がフルガラスに

正面扉のガラスをフルガラス仕様に変更。

外観がよりスッキリとし、主役となる炎が引き立ち、細部まで繊細に感じられるようになりました。

２.前面扉のハンドルがガラスを干渉しない縦開きに

正面右側に縦開きハンドルを配置したことで、ガラス面を遮らず炎がより見やすくなりました。

固定部分の機構も強化され、扉が落ちにくく、閉まりにくいといった不調も起こりにくくなっています。

３.炉内のバッフル取り付けを強化

炉内で煙を旋回させる仕切り板「バッフル」の固定方法を改良。

熱による変形が起こりにくくなり、より安定した燃焼が可能になりました。

４.正面扉にひさし状のエアカーテンを搭載

正面ガラスに新形状のエアカーテン機構を搭載。

ガラスの曇りを防ぎ、内部の空気の流れを整えることで、燃焼の安定性と視認性を保ちます。

５.折りたたみ延長脚を標準搭載

「折りたたみ延長脚」は、高さを標準の54cmから69cmまでの2段階調整が可能。

取り外す必要がなく折りたたんだまま収納できます。

６.セラミックファイバー製「耐火煉瓦ライト」を標準装備

1枚あたり約385gと従来品の半分の軽さで、3枚合計で1kg以上の軽量化を実現。

断熱性が高く、炉内を素早く高温化させて燃焼効率を高める効果があります。

また、耐久性があり破損が起こりにくい素材です。

７.ステンレス製は丈夫でサビにくく、メンテナンスが簡単

素材の特性上強度がありサビにくく、メンテナンスに手間がかかりません（※水分、塩分、汚れが長期間付着した状態ではサビが発生する可能性があるため、保管時は最低限のメンテナンスを行なっていただくことを推奨します）。

10月以降の予約開始製品

調理も焚き火もこなす3WAY仕様3面ガラスの中型二次燃焼薪ストーブ【ミドラ】【ミドラ ステンレス】

待望の“ミドルサイズ”が新登場！

高い燃焼効率と3WAY仕様で多彩な使い方に対応。

持ち運びやすいサイズながら、40cmの薪も投入できる実用性を備えています。

炎を美しく操る新機能搭載！3WAY仕様の小型二次燃焼薪ストーブ【マイクロ 2】

“小さな相棒、大きな炎”--

持ち運びやすさと、さらなる燃焼性能を高めた「マイクロ 2」。

小型ながらも多機能なデザインで、アウトドアの新しい可能性を広げます。

炎の鑑賞、照明、調理、保温、暖房--多様な機能を備えた小型オイルストーブ【オーラ ルミ】

人気薪ストーブ「オーラ」をモチーフにした、マウントスミ初の小型オイルストーブ「オーラ ルミ」 が新登場！

アウトドアシーンはもちろん、ご自宅でも、四季を通じて炎の揺らぎをお楽しみいただけるギアとなっております。

製品概要

アウトドア薪ストーブ オーラ フルガラス / Woodstove AURA FG

価格：87,450円（税込）

＜スペック＞

サイズ：

・外寸 [脚展開&グリッド含む] W73 × D39 × H54 cm （延長脚展開の場合 H69 cm）

・燃焼室 [外寸] W43 × D35.5 × H28 cm / [内寸] W41 × D32.5 × H約22 cm

・煙突 直径80mm × 長さ325mm（有効長270mm）× 8本繋ぎ

・使用時最大の高さ [煙突+本体] 2.85m

・投入可能な薪サイズ：45cm以下

重量：[本体のみ] 20.3 kg / [付属品込] 22.8kg

最大熱出力：6kw

素材：[本体] 鉄 / [煙突、煙突固定用リング、グリッド、ロゴプレート] ステンレス、[耐火煉瓦] セラミックファイバー

＜セット内容＞

・薪ストーブ本体

・φ80煙突（325mm × 8本継ぎ トップ・ボトム含む）

・煙突固定用リング（ペグダウンにはガイロープなどを別途ご用意ください）

・グリッド（本体脇に設置できる調理用の台）×2

・工具（両口スパナ8/10mm・六角棒スパナ3/4mm）

・収納バッグ

アウトドア薪ストーブ オーラ フルガラス ステンレス / Woodstove AURA FG SUS

価格：99,000円（税込）

＜スペック＞

サイズ：

・外寸 [脚展開&グリッド含む] W73 × D39 × H54 cm （延長脚展開の場合 H69 cm）

・燃焼室 [外寸] W43 × D35.5 × H28 cm / [内寸] W41 × D32.5 × H約22 cm

・煙突 直径80mm × 長さ325mm（有効長270mm）× 8本繋ぎ

・使用時最大の高さ [煙突+本体] 2.85m

・投入可能な薪サイズ：45cm以下

重量：[本体のみ] 20.2 kg / [付属品込] 22.7kg

最大熱出力：6kw

素材：[本体、煙突、煙突固定用リング、グリッド、ロゴプレート] ステンレス / [耐火煉瓦] セラミックファイバー

＜セット内容＞

・薪ストーブ本体

・φ80煙突（325mm × 8本継ぎ トップ・ボトム含む）

・煙突固定用リング（ペグダウンにはガイロープなどを別途ご用意ください）

・グリッド（本体脇に設置できる調理用の台）×2

・工具（両口スパナ8/10mm・六角棒スパナ3/4mm）

・収納バッグ

アウトドア薪ストーブ ミドラ / Woodstove MIDORA

価格：54,450円（税込）

＜スペック＞

サイズ：

・外寸 [脚展開] W43.5 × D25.5 × H38 cm

・燃焼室 [外寸] W43 × D21.5 × H23 cm / [内寸] W41 × D19 × H約20.5 cm

・煙突 直径58mm × 長さ325mm（有効長270mm）× 7本繋ぎ

・使用時最大の高さ [煙突+本体] 2.3m

・投入可能な薪サイズ：40cm以下

重量：[本体のみ] 12.8 kg / [付属品込] 15kg

最大熱出力：4kw

素材：[本体]鉄 / [煙突、煙突固定用リング、焼き網、ロゴプレート] ステンレス、[耐火煉瓦] セラミックファイバー

＜セット内容＞

・薪ストーブ本体

・φ58煙突（325mm × 7本継ぎ トップ・ボトム含む）

・煙突固定用リング（ペグダウンにはガイロープなどを別途ご用意ください）

・焼き網

・工具（両口スパナ6/7mm・両口スパナ8/10mm・六角棒スパナ3mm）

・収納バッグ

アウトドア薪ストーブ ミドラ ステンレス / Woodstove MIDORA SUS

価格：71,500円（税込）

＜スペック＞

サイズ：

・外寸 [脚展開] W43.5 × D25.5 × H38 cm

・燃焼室 [外寸] W43 × D21.5 × H23 cm / [内寸] W41 × D19 × H約20.5 cm

・煙突 直径58mm × 長さ325mm（有効長270mm）× 7本繋ぎ

・使用時最大の高さ [煙突+本体] 2.3m

・投入可能な薪サイズ：40cm以下

重量：[本体のみ] 12.6 kg / [付属品込] 14.8kg

最大熱出力：4kw

素材：[本体、煙突、煙突固定用リング、焼き網、ロゴプレート] ステンレス / [耐火煉瓦] セラミックファイバー

＜セット内容＞

・薪ストーブ本体

・φ58煙突（325mm × 7本継ぎ トップ・ボトム含む）

・煙突固定用リング（ペグダウンにはガイロープなどを別途ご用意ください）

・焼き網

・工具（両口スパナ6/7mm・両口スパナ8/10mm・六角棒スパナ3mm）

・収納バッグ

アウトドア薪ストーブ マイクロ 2 / Woodstove MICRO 2

価格：26,400円（税込）

＜スペック＞

サイズ：

・外寸 [脚展開] W41.5 × D22.5 × H43.5 cm

・燃焼室 [外寸] W28 × D22.5 × H約20.5 cm / [内寸] W27 × D18.5 × H約20 cm

・煙突 直径58mm × 長さ250mm（有効長198mm）× 6本繋ぎ

・使用時最大の高さ [煙突+本体] 1.6m

・投入可能な薪サイズ：23cm以下

重量：[本体のみ] 6.7 kg / [付属品込] 8.1kg

最大熱出力：1kw

素材：[本体] 鉄 / [煙突、煙突口パーツ、焼き網、煙突固定用リング、ロゴプレート] ステンレス

＜セット内容＞

・薪ストーブ本体

・φ58煙突（250mm × 6本継ぎ トップ・ボトム含む）

・煙突固定用リング（ペグダウンにはガイロープなどを別途ご用意ください）

・焼き網

・煙突口パーツ

・可動式バッフル

・工具 (両口スパナ8/10mm・六角棒スパナ3/4mm）

・収納バッグ

オイルストーブ オーラ ルミ / Oilstove AURA Lumi

価格：25,300円（税込）

＜スペック＞

サイズ：W17 × D12.5（持ち手含まず） × H17.5 cm

重量：約1.6kg

容量：450ml

燃焼時間：18時間以上（タンク満タン時・使用環境により変動）

素材：[本体] ステンレス / [正面ガラスハンドル、ロゴプレート、火力調整ノブ、給油口キャップ、固定ネジ] 真鍮

＜セット内容＞

・本体

・収納バッグ

・火消し蓋

・ジョウゴ

・工具 (両口スパナ6/7mm・六角棒スパナ4mm）

発売スケジュール

■9月19日（金）昼12時 ～23日（火）昼12時まで

Mt.SUMI オフィシャルサイト、一部販売店にて「オーラ フルガラス」「オーラ フルガラス ステンレス」予約販売開始。

■9月30日（火）

Mt.SUMI オフィシャルサイト、一部販売店にて「オーラ フルガラス」「オーラ フルガラス ステンレス」発売。

■10月3日（金）～7日（火）

Mt.SUMI オフィシャルサイト、一部販売店にて「ミドラ」予約販売開始。

■10月15日（水）

Mt.SUMI オフィシャルサイト、一部販売店にて「ミドラ」発売。

■10月22日（水）～26日（日）

Mt.SUMI オフィシャルサイト、一部販売店にて「ミドラ ステンレス」予約販売開始。

■10月29日（水）～11月2日（日）

Mt.SUMI オフィシャルサイト、一部販売店にて「マイクロ 2」予約販売開始。

■11月7日（金）～11月11日（火）

Mt.SUMI オフィシャルサイト、一部販売店にて「オーラ ルミ」予約販売開始。

■11月18日（火）

Mt.SUMI オフィシャルサイト、一部販売店にて「ミドラ ステンレス」「マイクロ 2」「オーラ ルミ」発売。

《オフィシャルサイト限定予約特典》

⑴

薪ストーブ「オーラ フルガラス」「オーラ フルガラス ステンレス」「ミドラ」「ミドラ ステンレス」「マイクロ 2」を、マウントスミオフィシャルサイトにて予約購入した方限定に、次回お買いもの時に5000円（税込）以上購入で使える15%OFFクーポンを発行いたします。

クーポン対象製品：薪ストーブ・オイルストーブ本体以外の全ての製品



⑵

「オーラ ルミ」をマウントスミオフィシャルサイトにて予約購入した方限定に、「ファイヤーフレックス」をプレゼントいたします。

会社概要

Mt.SUMI（マウントスミ）

2016年設立、京都・宇治の山間部「炭山（すみやま）」を拠点とするアウトドアメーカー。

「炭山」という地名は、かつてその地に暮らす人々が木を切り出し、炭作りをしていたことから名付けられました。

古来から火を生業としてきた地域で、“火とともに過ごすアウトドア”をコンセプトに、薪ストーブや焚き火台のほか、さまざまなシーンで使用できる製品を提案しています。

また、製品づくりの傍ら地域の山の保全活動・整備活動にも従事。

火のまわりに人が集い、安らぎをもたらすように、自然を身近に心地よく過ごす体験を提供したいと考えています。



オフィシャルサイト：https://mt-sumi.com/

Instagram：https://www.instagram.com/mt.sumi/ アカウント名▶︎@mt.sumi

YouTube：https://www.youtube.com/@mt.sumi_official/videos