ロボトラックが、ICCスタートアップ・カタパルトにて、3位入賞

株式会社 ロボトラック

株式会社ロボトラック（本社：東京都中央区、代表取締役：羽賀雄介、以下「当社」）は、2025年9月2日に開催された「ICC KYOTO 2025」におけるピッチイベント「スタートアップ・カタパルト」にて、3位に入賞いたしました。

ICC サミットとは

Industry Co-Creation（ICC） サミットは、「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。毎回500名以上が登壇し、総勢1,200名以上が参加し、参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流するイベントです。

ICC KYOTO 2025 開催情報 （【開催情報】ICCサミット KYOTO 2025より ）

正式名称： Industry Co-Creation (ICC) サミット KYOTO 2025

略称： ICC KYOTO 2025

主催： ICCパートナーズ株式会社

製作総指揮: 小林 雅 (ICCパートナーズ株式会社 代表取締役)

開催日程： 2025年9月1日～9月4日

開催場所： ウェスティン都ホテル京都(メイン会場) など

次回開催日程： 2026年3月2日～3月5日（ICC FUKUOKA 2026）

スタートアップ・カタパルトとは

事前応募にて選抜された、成長が期待されるアーリーフェーズのスタートアップ10社が、7分間のプレゼンテーションを行い、日本を代表する起業家・経営者や投資家等で構成された審査員30名の評価によって、順位が決定するイベントです。

スタートアップが登壇するピッチイベントでは国内最大級であり、スタートアップの登竜門とも言われ、最も注目度の高いセッションとなっています。

■ 会社概要

社 名：株式会社ロボトラック

所在地：東京都中央区新川1-15-11 小田中ビル

代表者：代表取締役CEO 羽賀雄介

設 立：2024年4月

事業内容：自動運転技術の研究開発、商用車向け先進運転支援システムの提供

URL : https://robotruck.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ロボトラック

E-mail：info@robotruck.jp