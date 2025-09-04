ドイツの高級筆記具ブランド【ペリカン】からローズゴールドのアクセントが美しく映える、特別生産品「スーベレーン 600 WHITE＆ROSE GOLD」万年筆とボールペンが9月中旬発売。

ペリカン日本株式会社

M600 WHITE＆ROSE GOLD

凛とした美しさを放つピュアホワイトに、繊細で上質な輝きを添えるローズゴールド。潔さと華やかさが絶妙に調和したこの組み合わせは、モダンでありながらどこかクラシカルな趣も感じさせます。日常に溶け込みながらも、ひと目で“違い”を感じさせるその佇まいは、本物を知る大人のための特別な組み合わせ。自分へのご褒美や特別な方への贈り物にもおすすめです。

MK600 WHITE＆ROSE GOLD

この限定モデルは、中間サイズで手に馴染みやすいサイズ感が人気のシリーズSouveran(R)（スーベレーン）M600をベースにしたクラシカルな吸入式万年筆と、K600をもとにしたほど良い重みで高級感あふれるツイスト式ボールペンのペアで構成されています。万年筆には、14金オリジナルペン先を採用。ドイツの熟練職人（マイスター）の手によって一本一本丁寧に仕上げられ、その滑らかな書き心地は、まさに筆記具の芸術品と呼ぶにふさわしい仕上がりです。ペン先は、用途やお好みに応じて選べる4サイズをご用意。あらゆる筆記スタイルにマッチします。

M600 WHITE＆ROSE GOLD

MK600 WHITE＆ROSE GOLDは、ドイツ国内で製造されています。

ペリカンは、185年以上の歴史を誇るドイツの老舗ブランドです。伝統とクラフトマンシップを守り続ける当社では、現在もドイツ国内の自社工場で製造しています。“Made in Germany”という誇りを、1本1本に込めて-。これからもペリカンは、本物を求めるすべての人へ、確かな品質をお届けします。

ペリカン社の豊富な製品ラインナップ、ブランドの歴史と伝統、製品に関するお問い合わせ先など、様々な情報は公式サイトhttps://www.pelikan-passion.com/int/ (https://www.pelikan-passion.com/int/)をご覧ください。

商品名

万年筆 スーベレーン M600 ホワイト＆ローズゴールド （ペン先 EF/F/M/B）

ボールペン ベレーン K600 ホワイト＆ローズゴールド

税込価格

万年筆 \81,400

ボールペン \57,200

国内発売予定本数

万年筆 400本

ボールペン 150本

出荷開始予定時期

2025年9月中旬

取扱店舗

全国の百貨店および筆記具専門店など

*ご予約受付中

Pelikan について

わたし達の始まりは、ドイツにて1838年に化学者カール・ホーネマンが、画期的な絵画インクを発明。画材メーカーとしての基盤を築いたことに始まります。後に筆記具の製造にも着手、ブランドアイコンとなるグリーンストライプも誕生。当時の技術の中でも群を抜く精密さで、今日に至る迄その高品質な筆記具は数多くの文豪や文化人がその品質を認め、世界中で愛用されてきました。

ペリカン社の高品質なインク、高級筆記具は今でもドイツ工場で生産されており、心地よい滑らかな書き心地と素晴らしい筆記体験を提供し続けています。創業から187年。ペリカン社は、高級筆記具ブランドとして、「書く」という文化を大切に育んでいます。伝統的なクラフトマンシップを守りながら、お子様から大人まで、幅広いユーザーに向けて高品質な製品を届け、「手書き」の大切さと楽しさを未来へと繋いでいきます。

