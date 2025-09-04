「クロワッサン」診断作成用AIプロンプト《最新版》を公開

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：井戸 裕哉）は、ノーコードでオンライン診断・ガチャ・アンケートを作成できるツール「クロワッサン」向けに、診断作成用プロンプトの最新版（改訂版）を公開しました。プロンプトを生成AI（例：ChatGPT、Gemini、Claude など）に貼り付けるだけで、設問・配点・結果テキストなどの初稿（たたき台）を自動生成できます。

公開の背景（なぜ最新版を公開するのか）

Webマーケティングにおいて診断コンテンツは効果的ですが、最初の設計（論点整理・分岐・結果文の骨子）で手が止まりがちです。当社は「簡単に診断を作っていただきやすいよう、常に情報を公開・発信していく」という方針のもと、前回公開したプロンプトを最新の作成フローに合わせて改訂し、公開します。今後も、追加のテンプレートやサンプル設計を継続的に発信し、現場の制作スピードと品質向上を支援します。

ユーザー向けトライアルのご案内

主なアップデート- 診断ロジックの選定ガイドを明確化（一軸ポイント型／結果加算型の使い分け）- 同点回避の配点ルールを追記（結果加算型でのランダム出力を防止）- 質問設計の実務指針を整理（問数・択数・配点例の目安）- 出力フォーマットの粒度統一（たたき台→実装への橋渡しを簡素化）

クロワッサンは、ノーコードでオンライン診断・ガチャ・アンケートを簡単にオリジナル作成できるツールです。

体験できること：診断／ガチャ／アンケートの作成とテスト公開（詳細は申込ページをご参照ください）



【公開プロンプト（最新版・全文）】

※このままコピー＆ペーストしてご利用ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97870/table/236_1_e4f58a509dd4eee9a1af5a88fa038ace.jpg?v=202509050425 ]

サービス「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、オンラインガチャや診断、アンケートなどをノーコードで誰でも簡単に作成・公開できるマーケティングツールです。SNS拡散やLINE登録・フォロー誘導などの仕組みと相性が良く、すでに150社以上の企業がキャンペーンやファンづくりに活用しています。



クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて



当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供とSNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/