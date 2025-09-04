TCB東京中央美容外科が富山県氷見市に100万円を寄附。能登半島地震からの早期復興を願い、地元富山出身の畠山医師が菊地市長へ目録を手渡しました。被災者の住宅などとして空き家を活用する事業に使われます。

TCB東京中央美容外科

日本全国に104院（2025年9月現在）を展開する美容クリニック TCB東京中央美容外科（理事長：寺西 宏王、運営：医療法人社団メディカルフロンティア、以下「TCB」）は、能登半島地震の被害を受けた富山県氷見市へ100万円を寄附したことをお知らせいたします。8月25日(月)には氷見市役所にて贈呈式が開かれ、TCBの畠山洋輔医師から氷見市の菊地正寛市長に目録が手渡されました。

今回の寄附は企業版ふるさと納税の住みたい街をかなえる事業として行われたもので、空き家を活用したまちづくりに利用され、被災者の住居確保などに役立てられるということです。

TCBは地震によりお亡くなりになられた方に深く哀悼の意を表しますとともに、被災されたすべての皆様に心よりお見舞いを申し上げます。また、氷見市の一日も早い復興をTCBはお祈りいたします。

■寄附金贈呈式

左：TCB 畠山洋輔医師 右：氷見市 菊地正寛市長 8月25日(月)11時30分頃 氷見市役所にて

贈呈式では畠山医師より「氷見市の皆様の健康と安全を心よりお祈り申し上げております。」とのメッセージと共に菊地市長へ目録が手渡されました。

菊地市長からは「想いを寄せた寄附に感謝申し上げます。氷見市は能登半島地震で大変大きな被害がありました。懸命に復旧復興を市民の皆様と力を合わせて進めているところではありますが、まだまだ復旧復興は道半ばだと思っております。こうしたさなかに氷見のことを気にかけていただけるお気持ちは大変ありがたいと思っております。今回頂いたご寄附は、空き家活用まちづくり事業といったところで、被災者が空き家を活用してお住まいになられる方も多いと思います。被災者の皆様のお住まいになられるところの確保にしっかりと使わさせていただきたいと思っております。今回はご寄附を頂き、またご縁ができましたことを大変うれしく思っております。また先生にも氷見にお越しいただきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。」と謝辞を頂戴しました。

TCBでは今後も氷見市の復興を支援してまいります。

■能登半島地震復興支援 寄附金贈呈式

日時：2025年8月25日(月) 11:30～12:00（※イベントは終了しています）

場所：氷見市役所 2階 災害対策室

富山県氷見市鞍川1060番地

参加者：

・氷見市 菊地正寛 市長

・TCB 畠山洋輔 医師（富山県出身・金沢医科大学氷見市民病院で臨床実習を経験）

https://aoki-tsuyoshi.com/doctor/hatakeyama_yosuke

畠山 洋輔

＜経歴＞

富山県小矢部市 出身

金沢医科大学医学部 卒業

恵寿総合病院（石川県七尾市）

TCB 東京中央美容外科

・寄附にあたって

TCB畠山医師はかつて金沢医科大学氷見市民病院で臨床実習を行い、医師としての礎を築くうえで欠かせない技能や知識をこの地で学びました。氷見市は、今の畠山医師にとって原点とも言える思い出深い場所です。

今年7月、氷見市で新たに2人の震災関連死が認定されたという報道に触れ、震災から1年半が経った今なお被害の爪痕が色濃く残っている現実に、胸を衝かれた畠山医師をはじめ地元富山への思いを馳せるTCBグループスタッフらによる働きかけが今回の寄附に繋がりました。

企業版ふるさと納税を通じて行われた今回の氷見市への寄附金は、住みたい街をかなえる事業として震災復興支援などに活用されます。

富山県小矢部市で生まれ育った畠山医師は「氷見市は幼少期から何度も訪れ、美しい海や美味しい海鮮を食べて育った慣れ親しんだ土地です。地元氷見産の煮干しを使ったラーメンの味と、街の人の優しさが今でも忘れられません。そんな豊かな恵みを生み出す富山湾に面した街並みと、ラーメンよりもずっと温かな人情がいつまでも健在でありますように。」と話しています。

TCBのミッションは「キレイを幸せに」です。震災前のキレイな街の姿を取り戻し、氷見市民の幸せに繋がる一助になればとスタッフ一同願っております。

TCBのミッション「キレイを幸せに」

https://aoki-tsuyoshi.com/mission

私たちの仕事は「人をキレイにすること」です。

それは患者様のみならず、従業員も含みます。

それは外見の美しさのみならず、内面の美しさにも向き合い、お互いに磨き合う関係性でありたいと願っています。

私たちはキレイを通じて、幸せが花咲く世の中の実現を目指します。

・メディアでの紹介

今回の贈呈式の模様を各メディアにも取り上げていただきました。

■チューリップテレビ

『TCB東京中央美容外科 氷見市に100万円寄付 小矢部市出身の医師が地震からの復興に 富山』

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tut/2127575

・TCBクリニック概要

TCB東京中央美容外科は日本全国に104院を展開する美容クリニックグループです。身体への負担の少ないプチ整形をはじめとしたさまざまなメニューを取り揃え、患者様の「キレイを幸せに」を実現します。「理想のあなたを着飾る」美容医療を。TCBは徹底したカウンセリングとシミュレーションにより、患者様の「理想」をどこまでも追い求めます。

クリニック名：TCB東京中央美容外科

理事長：寺西 宏王

クリニック数：104院（2025年9月時点）

診療時間：9：00～19：00

（9：00～10：00はカウンセリングのみ・一部の院では診療時間が異なります）

休診日：院により異なります 【WEB・LINE予約は24時間365日受付中】

オフィシャルサイト：https://aoki-tsuyoshi.com/





■本件に関するお問い合わせ

広報担当 石川 将之（一般社団法人メディカルアライアンス）

ishikawa.masayuki@medical-alliance.or.jp