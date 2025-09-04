コングラント、2025年9月より「PayPay」による寄付の導入を開始。
ソーシャルセクターと企業向けに「寄付DXシステム」を提供するコングラント株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役：佐藤正隆、以下「コングラント」）は、2025年9月より、コングラントを利用する認定NPO法人、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人を対象に、「PayPay」による寄付を導入いたします。
今後、該当する法人はコングラントを登録することにより「PayPay」による寄付の導入が可能です。
「PayPay」による寄付の導入背景
経済産業省によると、国内全体のキャッシュレス決済比率は2024年に42.8%に達し、寄付においてもキャッシュレス対応への関心が高まっています。一方で、クレジットカードを保有していない方や現金での支払いを好む人も一定数おり、決済手段の多様化が求められています。クレジットカード不要の「PayPay」による寄付は、新たな支援者層にリーチする重要な手段となります。
団体自身が作成したプロジェクトページにおいて、「PayPay」による寄付を自団体の決済手段として組み込み、支援者をCRMで管理することで、継続的な関係性づくりに寄与することができます。
コングラントとPayPay株式会社との契約に基づき、対象法人はPayPay法人向けビジネスアカウントの契約は不要で、コングラント上で「PayPay」による寄付を受け付けられる仕組みです。コングラントをご利用の認定NPO法人、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人は、コングラントの寄付DXシステムで支払い方法として「PayPay」による寄付を設定することができ、より多様な寄付者層との接点を持つことが可能になります。
「PayPay」による寄付導入のメリット
自団体への寄付の決済手段として導入可能
団体のプロジェクトページに寄付の決済手段として「PayPay」による寄付を設定することができます。寄付ボタンと支払うボタンをタップするのみで支払いが完了します。
寄付者は団体自身が記載した活動の背景や目的、ストーリーを読み寄付できるため、信頼性と利便性の両立が可能です。
先行導入事例
国連WFP協会、ピースウィンズ・ジャパンに提供を開始しています。
・認定NPO法人 国際連合世界食糧計画WFP協会
https://congrant.com/project/jawfp/12866/form/step1
・特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン
https://congrant.com/project/peacewinds/9026/form/step1
個人情報入力なし、たった3タップで簡単に「募金」が可能
「PayPay」による寄付機能を活用して、寄付者は自身の個人情報の入力は不要で、たった3タップで簡単に募金ができます。本機能を利用して、下限金額100円の少額から、より気軽で簡単な決済を実現します。
たった3タップのかんたん操作
STEP1：金額をタップ
STEP2：寄付ボタンをタップ
STEP3：支払うボタンをタップ
※匿名での募金のため、寄付者情報の取得、領収書の発行はできません
詳しくはこちら：https://help.congrant.com/1b314b833d5480189360e03df07ccf05
継続的なコミュニケーションに活用可能
寄付した支援者の情報は、寄付DXシステムコングラントに登録されます。コングラントのCRMからは、支援者へコミュニケーションができる機能も備わっており、寄付者への継続的な関係性づくりに活用することができます。
コングラントの「PayPay」による寄付の提供について
対象団体
・認定NPO法人
・公益財団法人
・公益社団法人
・社会福祉法人
利用開始時期
・2025年9月
利用条件
・団体の法人格が上記に該当していること
・コングラントのスタンダードプランを契約していること
入金までの流れ
当月末締め、翌月20日までに利用団体の口座へ入金されます。
留意事項
・継続寄付（月額・年額）や、イベント・事業費支払いへの利用はできません
・PayPayマネーライト、PayPayポイント（期間限定）、PayPay商品券はご利用いただけません。寄付金額に対するPayPayポイントの付与およびPayPayステップは対象外となります。
・寄付する際には、「PayPay」の本人確認（eKYC）の完了が必須となります。
コングラント株式会社について
コングラント株式会社は、ソーシャルセクターと企業向けに寄付決済を中心とする「寄付DXシステム」を提供しています。寄付募集・決済・CRMなどNPO経営に必要なすべてをワンストップで提供し、導入団体は3,500団体以上、寄付流通総額は120億円を突破しました。企業・従業員の寄付DXを推進する事業も展開し、大企業の人的資本に関連する開示項目の改善・発展に貢献しています。
【会社名】コングラント株式会社
【代表】代表取締役CEO 佐藤 正隆
【設立】2020年5月11日
【所在地】〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-17 江戸堀イーストビル6F