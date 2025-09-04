ナレッジマネジメントSaaS「NotePM」が「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」ナレッジマネジメントツール部門で「Good Service」と「使いやすさNo.1」を受賞！

株式会社プロジェクト・モード

株式会社プロジェクト・モードが提供する、ナレッジ管理SaaS「NotePM ( https://notepm.jp )」は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」のナレッジマネジメントツール部門で「Good Service」と「使いやすさNo.1」に選出されました。

「BOXIL SaaS AWARD」とは

「BOXIL SaaS AWARD（ボクシル サース アワード）」は、SaaS（※）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」を運営するスマートキャンプが、優れたSaaSを審査、選考、表彰するイベントです。今回の「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」は、2024年7月1日～2025年6月30日の1年間に「BOXIL」上へ新たに投稿された口コミをもとに選出しています。

今回「NotePM」は、「Good Service」に加え、「使いやすさNo.1」を受賞しました。

「Good Service」は「BOXIL」上に投稿された口コミを対象に、各カテゴリで総得点の高いサービスに対して付与されるものです。また、各項目No.1は「BOXIL」上に投稿された「口コミによるサービス評価」9項目を対象に、各カテゴリ、各項目において一定の基準を満たした上で、最も高い平均点を獲得したサービスに対して付与されるものです。

なお、「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」の詳細、選考基準は、公式サイト（https://boxil.jp/awards/2025-autumn/）でご覧いただけます。

※ SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します

NotePMとは

NotePM（ノートピーエム）は、マニュアルやノウハウを簡単に投稿でき、強力な検索機能で欲しい情報をすぐ見つけられるサービスです。マニュアル、手順書、業務ノウハウ、社内FAQ、日報・議事録など、何度も検索するような、ストック型の情報管理に最適です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WXrW-pwU6ek ]

NotePMの特徴

・マニュアル作成、バージョン管理、社外メンバー共有

・強力な検索機能。PDFやExcelの中身も全文検索

・社内FAQ・質問箱・社内ポータルとしても活用できる

・銀行、大学も導入している高度なセキュリティ。安全に情報共有できる

NotePM導入による効果

１）検索が強く、ほしい情報がすぐ見つかる

バラバラに散在しているストック情報を、NotePMで一元管理することで、

「あの情報どこにある？」が解消します。

２）「あの人しか知らない」の防止

NotePMに、マニュアル・手順書・ノウハウを残すことで、

あの人しか知らないという属人化の防止になります。

３）教育時間の短縮、業務引継コストの低減

入社時の手続き方法、研修内容、引き継ぎ業務などをNotePMに残すことで、

担当社員の負担や引き継ぎに要する時間を短縮できます。

