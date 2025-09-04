楽天証券、「かぶピタッ(TM)」＆「かぶミニ(R)」取扱銘柄に186銘柄を新たに追加！

楽天証券株式会社

楽天証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：楠 雄治、以下「楽天証券」）は、2025年9月5日（金）約定分より、国内株式「かぶピタッ(TM)（金額指定取引）」の取扱銘柄、および、「かぶミニ(R)（単元未満株取引）」のリアルタイム取引対象銘柄に、新たに186銘柄を追加することをお知らせします。これにより、「かぶピタッ(TM)（金額指定取引）」で取引できる国内株式は、1,011銘柄、「かぶミニ(R)（単元未満株取引）」で取引できる国内株式は、2,160銘柄（うち、リアルタイム取引対象：1,015銘柄）となります。また、このたびの取扱銘柄追加を記念し、2025年9月10日（水）から同年9月12日（金）の3日間、「かぶミニ(R)タイムセール」キャンペーンを実施することをお知らせします。

楽天証券は、2025年9月5日（金）約定分より、「かぶピタッ(TM)（金額指定取引）」の取扱銘柄、および、「かぶミニ(R)（単元未満株取引）」のリアルタイム取引対象銘柄を拡充します。今回追加する銘柄は、株主優待が人気の、「株式会社吉野家ホールディングス（銘柄コード：9861）」や「亀田製菓株式会社（銘柄コード：2220）」を含む、186銘柄です。取扱銘柄の詳細は、楽天証券ウェブサイトをご覧ください。https://r10.to/hkfNuk

さらに、より多くのお客様に「かぶミニ(R)（単元未満株取引）」のリアルタイム取引を活用した資産づくりをはじめていただくきっかけとして、楽天証券は、2025年9月10日（水）から同年9月12日（金）の3日間、「かぶミニ(R)タイムセール」キャンペーンを実施します。通常、「かぶミニ(R)（単元未満株取引）」でリアルタイム取引をする場合、約定価格の0.22％のスプレッドのみがかかりますが、本キャンペーンにエントリーしたお客様は、取引対象期間中に約定した対象銘柄のスプレッドが全額キャッシュバック（※1）されます。

楽天証券はこれまで、国内株式をより多くの方が取引しやすい環境を提供するべく、1株から取引できる「かぶミニ(R)（単元未満株取引）」や、毎週もしくは毎月自動で積立購入できる「かぶツミ(R)（国内株式積立）」を2023年に提供しました。さらに2025年7月には、業界で初めて（※2）100円から1円単位で金額指定して取引できる「かぶピタッ(TM)（金額指定取引）」を開始し、投資信託や米国株式に加え、国内株式の少額・積立投資を実現しています。いずれのサービスも、少額から国内株式投資を始められるうえ、配当金を受け取りながら（※3）資産づくりを続けられるため、大変多くのお客様にご利用いただいています。



楽天証券は、「資産づくりの伴走者」として、お客様のFinancial Well-Beingを最大化するべく、幅広いお客様のニーズにお応えする質の高い商品・サービスの提供を通じて、お客様の投資活動・資産形成に貢献してまいります。

主要ネット証券、国内株式サービス比較

「かぶミニ(R)タイムセール」キャンペーン概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/11088/table/663_1_a185538fc438e597aa339f93d76674d5.jpg?v=202509050425 ]

そのほか、キャンペーンの条件やご注意事項などの詳細は、ウェブサイトをご覧ください。

※1：1円未満はキャッシュバックなし

※2：主要ネット証券（口座数上位5社：SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、楽天証券（五十音順））で比較（2025年9月4日、楽天証券調べ）

※3：一株未満株（一株に満たない株式）が発生する場合あり。その場合、一株未満株は一株に達するまで楽天証券名義として保管され、配当金などは、お客様の証券口座に入金される

※4：寄付取引の取扱いなし、引け取引のみ

