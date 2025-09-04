QUICK、SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYOでRAG活用事例を発表

写真拡大

株式会社QUICK

株式会社 QUICK（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松本元裕）は、9月11日・12日に東京・品川で開催されるSnowflakeのデータクラウド カンファレンス「SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO 2025」に出展します。


シアターセッションでは、QUICKのマーケットニュースなど独自データをRAG（Retrieval-Augmented Generation）化して組み込んだ検索モデルの活用事例を発表いたします。



【シアターセッションタイトル】


金融情報に検索性を！～Cortex Search × Cortexナレッジ拡張の活用～



【概要】


SnowflakeのAI検索機能である「Cortex Search」と、今年８月に一般公開されたばかりの新機能「Cortexナレッジ拡張」を利用したデータ活用事例です。QUICKのマーケットニュースと適時開示情報で作成したRAGの組み込みにより、AIが金融専門性を持ち、回答の精度が向上するデモをご紹介します。



図１：Cortex ナレッジ拡張 イメージ図

　


QUICKブースでは、セッションで発表した検索モデルを実際にお試しいただけます。Snowflake上で利用できるQUICKの豊富なデータラインナップのご紹介もさせていただきます。POCでのご利用も可能ですので、是非QUICKブースにお立ち寄りください。



【SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO 2025　開催概要】


開催日時：2025年9月11日(木)・12日(金)　


会場：グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール


参加費：無料（事前申し込みが必要）


申し込みURL：https://www.snowflake.com/ja/world-tour/tokyo/?utm_source=qick&utm_medium=spsr&utm_campaign=jp-ja-swt(https://www.snowflake.com/ja/world-tour/tokyo/?utm_source=qick&utm_medium=spsr&utm_campaign=jp-ja-swt)



【QUICK 出展概要】


＜シアターセッション＞


日時：9月12日（金）13:50～14:05


会場：３階 展示会場内 シアターセッション会場（予約不要・先着順）


＜展示ブース＞


展示会場入って正面、フォトブース右横がQUICKブースです。青いQUICK Tシャツを着た説明員が目印です。ぜひお立ち寄りください。



■ご注意事項


※内容は変更になる可能性があります。


※シアターセッションは先着順になります、席には限りがありますのでご了承ください。



【QUICKとは】


日本経済新聞社グループの金融・経済情報サービス会社。


金融業界をはじめ、事業会社、官公庁、地方自治体、個人投資家の方々まで、大切な意思決定のサポートをさせていただくために、公正・中立な立場から、時代を先取りするサービスを提供。


https://corporate.quick.co.jp/



本プレスリリースに関する問い合わせ先
広報担当　publicrelations@quick.jp