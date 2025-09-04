第17回JETCUP（イタリアワイン・ベスト・ソムリエ・コンクール）決勝大会進出者が決定

日欧商事株式会社

日欧商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：Thierry Cohen／ティエリー・コーヘン）が主催する、国内唯一のイタリアワイン・ベスト・ソムリエ・コンクール「第17回JETCUP」の二次予選、準決勝が9月3日（水）、イタリア文化会館（東京都千代田区）で開催され、3名の決勝大会進出者が決定しました。

第17回(2025年)JETCUP決勝大会進出者 3名

内田 尚伸 ワインバー Diva Italiano（予選開場：福岡）

桑原 克也 Firmamento（予選開場：東京）

福元 幸佑 神楽坂アッカ（予選開場：東京）

※敬称略、掲載はご氏名のあいうえお順です

▲二次予選に臨む12名の選手たち

本大会は2007年の初開催以来、今年で第17回を数える、日本で最も歴史あるイタリアワイン・ベストソムリエ・コンクールです。優勝者には、在日イタリア共和国大使館公認の「イタリアワイン大使」の称号が授与され、イタリアワインの魅力を広く伝える公式アンバサダーとしての活動が期待されます。また、副賞として2週間のイタリアワイン研修旅行が贈られ、イタリア現地のワイナリーを訪問し、最新情報を直接学ぶ貴重な機会が与えられます。

7月17日（木）に東京・大阪・名古屋・福岡の4会場にて一次予選を同時開催。二次予選・準決勝は、9月3日（水）に東京・イタリア文化会館で実施され、上位3名が決勝大会への切符を手にしました。

決勝大会は10月1日（水）「EXPO 2025 大阪・関西万博」イタリアパビリオン内特設会場にて開催され、日本一のイタリアワイン・ソムリエが決定します。

■ 第17回JETCUP決勝大会概要

日 時：2025年10月1日（水）12:50～17:00（受付開始12:30～）

場 所：EXPO2025 大阪・関西万博イタリアパビリオン内特設会場

大会名：第17回JETCUP（ イタリアワイン・ベスト・ソムリエ・コンクール）

主 催：日欧商事株式会社

後 援：イタリア大使館、イタリア大使館 貿易促進部、イタリア文化会館、イタリア政府観光局

協 力：ワイン王国、Winart、FERRARI（フェッラーリ）、BADIA A COLTIBUONO（バディア・ア・コルティブオーノ）、MASI（マァジ）、PLANETA（プラネタ）

＜参加者＞

審査委員長：佐藤 隆正氏（第2回大会優勝者／パレスホテル東京）

審査員：アレッサンドロ・ルネッリ氏（「フェッラーリ」事業運営役員、テヌーテ・ルネッリCEO）

ロベルト・アネジ氏（2017年AIS公認イタリア最優秀ソムリエ）

山田 琢馬氏（前回大会優勝者／パレスホテル東京）

樹林ゆう子様、樹林伸様（漫画「神の雫」原作者）

主催者：ティエリー・コーヘン（日欧商事代表取締役社長） ほか

■日欧商事株式会社について

当社は1981年に創業し、現在イタリア全20州から厳選したワインやイタリア料理の核となる食材を取り揃え、約半世紀に渡り、日本の皆さまにイタリアのトップブランドと高品質な商品をご紹介し続けています。

また全社員が“イタリアのスペシャリスト”を掲げ、イタリアの食文化の背景にある歴史、文化、ライフスタイルを通じて、日本とイタリアの架け橋となることを使命としています。

イタリア共和国駐日大使館公認の「JETCUP イタリアワイン・ベスト・ソムリエ・コンクール」主催をはじめとする様々なイベントやプロモーションを通じて、商品だけでなく、イタリアの魅力をより多くの皆さまにお届けできるよう日々努めています。

日欧商事株式会社公式ウェブサイト https://www.jetlc.co.jp/

環境方針

地球環境を守るために国際規格である環境マネジメントシステムISO14001を取得、「地球へのおもいやり」と名付けた環境マニフェストのもと、社会経済的ニーズとバランスをとりながら施策に積極的に取り組んでいます。

日欧商事株式会社 環境方針（日本語）(https://jetlc.co.jp/wp-content/uploads/ISO-Policies_JP.pdf)

会社概要

本社：〒105-0014 東京都港区芝三丁目2-18 ICON PLACE SHIBAKOEN 4 階

設立年月日：1981 年12 月12 日

資本金：99,000,000 円

年商：6,800,000,000 円（2024年12月末決算）

代表取締役社長：ティエリー・コーヘン

事業内容：イタリアワインと食材の輸入商社