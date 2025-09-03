NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル、小豆島町 & UpDRIFTと協働で海洋プラスチックごみ再資源化プロジェクトを開始

NPO法人Clean Ocean Ensemble

海洋ごみ問題解決に向けて活動するNPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（香川県小豆郡小豆島町、代表理事：江川裕基、田中秀典）は、小豆島町およびUpDRIFTと連携し、海洋プラスチックごみ問題の解決と持続可能な観光地を守ることを目指すプロジェクトをスタートしました。

左から：小豆島町・Up DRIFT・Clean Ocean Ensemble

本プロジェクトでは、海岸で分別回収された海洋ペットボトルごみを衣料品として再資源化する取り組みを展開します。

小豆島町はこの活動を地域振興として応援し、UpDRIFTが再資源化プロセスを担います。

●それぞれの役割

小豆島町

小豆島町は、持続可能な観光地として2年連続で「世界の持続可能な観光地TOP100選」に選出されるなど、環境保全に積極的に取り組んでいます。このプロジェクトを持続可能な観光地を守るための重要な一環と位置付け、全体を後押しします。地域住民や観光客が安心して訪れる清潔な環境を維持することを目指します。

UpDRIFT

豊島株式会社が推進する「UpDRIFT」プロジェクトは、回収されたペットボトルを衣料品やバッグなどに再資源化する技術を提供します。このプロセスにより、環境に優しい製品を市場に送り出します。

NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル

地域の海岸清掃活動を長年実施してきたクリーンオーシャンアンサンブルは、このプロジェクトにおいて回収活動の主導的役割を果たします。ペットボトルの分別回収を徹底し、再資源化に向けた基盤を整備します。

●取り組みの意義

海洋ペットボトルの回収活動の様子

このプロジェクトは、持続可能な観光地としての価値を高めながら、海洋ごみ問題への具体的な解決策を提示します。再資源化を通じて新たな価値を創出し、他地域へのモデルケースとしての可能性も期待されています。

クリーンオーシャンアンサンブルは共に未来を変える仲間を募集しています

クリーンオーシャンアンサンブルは、海洋ごみゼロの世界の実現を目指し、日々挑戦を続けています。

この取り組みをさらに前進させるためには、皆さまの力が必要です。

以下の方法で、ぜひご支援・ご参加ください。

●寄付・協賛で支援する

いただいた寄付は、海洋ごみ回収装置の設置、データ化ツールの開発、現場活動の継続などに活用されます。

単発寄付／マンスリーサポーターとしてのご参加、いずれも歓迎しております。

企業様におかれましては、CSR活動の実践として、弊団体HPへのロゴ掲載、回収支援証明書の発行、

共同PRなどの連携が可能です。

▶詳細はこちら： https://donation.cleanoceanensemble.com/

●ボランティア・プロボノとして参加する

弊団体では、以下の分野のスキルを活かしてくださる仲間を募集しています。

ITエンジニア

マーケティング

営業・協賛パートナー支援

人事

現場エンジニア（小豆島）

詳細を知りたい方は月１回プロボノ説明会を開催しておりますので是非ご参加ください。

（プロボノ参加以外に弊団体の活動などに対する質問も受け付けております）

▶ プロボノ/ボランティア説明会はこちら：https://peatix.com/group/12922636

団体概要

・名称：NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（NGO Clean Ocean Ensemble）

・住所：香川県小豆郡小豆島町坂手甲986番地

・設立：2020年12月

・代表理事：江川 裕基、田中秀典

・主な活動国：日本、モザンビーク、ベトナム

・公式サイト：https://cleanoceanensemble.com/

・公式SNS：https://lit.link/cleanoceanensemble

団体の名前は、Clean（綺麗な）Ocean（海を）Ensemble（より多くの人と一緒に）というメッセージを込めています。