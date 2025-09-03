KING OF TIMEが「PRO OF THE DX AWARD 2025年上期」勤怠管理システム部門で最優秀賞に選出

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

株式会社ヒューマンテクノロジーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：家崎 晃一）が提供する「KING OF TIME（キングオブタイム）」は、PRONI株式会社（東京都品川区、代表取締役CEO 柴田大介、代表取締役Founder 栗山規夫、以下「PRONI」）が運営するSaaS比較プラットフォーム「PRONIアイミツSaaS」による「PRO OF THE DX AWARD 2025年上期」にて、勤怠管理システム部門で「最優秀賞」を受賞しました。

■「PRO OF THE DX AWARD」とは

「PRO OF THE DX AWARD」は、「PRONIアイミツSaaS」掲載サービスの中で「優れた利用実績（成約数など）」を基準にカテゴリごとに表彰する制度です。カスタマー、パートナー、PRONIの3社が互いに価値を高め合う場となることを目指して2025年よりスタートいたしました。今回「KING OF TIME」は勤怠管理部門において、上位10％に入ったサービスの中から最優秀賞として選出されました。

■PRONI株式会社様からの総評

勤怠管理システム「KING OF TIME（キングオブタイム）」は、業界最大規模の導入実績を誇り、多彩な打刻方法と豊富な機能によって企業の働き方改革を力強く支援するサービスです。シフト管理や残業アラート、休暇管理から給与計算ソフト連携まで柔軟に対応し、多様な勤務形態でも正確な勤怠集計を実現しています。誰にでも使いやすい直感的なUIとコストパフォーマンスの良さ、さらに万全のサポートとセキュリティ体制が評価され、今回の受賞となりました。

▶「PRO OF THE DX AWARD 2025年上期」公式サイト

https://partner.imitsu.jp/award/2025_1st_half/saas

■【KING OF TIME】について

「KING OF TIME」は、導入企業数6万4,000社以上、利用者数410万人以上（2025年7月時点）を誇る市場シェアNo.1（※）のクラウド勤怠管理・人事給与システムです。

PCやスマートフォン、ICカード、生体認証、入退室連携、アルコールチェックなど多様な方法で出退勤打刻ができ、休暇申請や残業承認もオンラインで完結。

変形労働時間制など複雑な勤務体系や最新の法改正にも対応し、企業ごとの就業ルールにも柔軟に対応可能です。

さらに同一料金内で、人事管理「KING OF TIME 人事労務」、給与計算「KING OF TIME 給与」、データ分析「KING OF TIME データ分析」を利用でき、バックオフィス業務の一元管理を実現します。

▶製品ホームページ https://www.kingoftime.jp/



※ シェアNo.1表記について

富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場 利用ID数 2024年度実績 ベンダーシェア

■企業概要

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

代表者：代表取締役社長 家崎 晃一

資本金：860,661千円（2024年1月時点）

設立：2001年11月

所在地：〒107-0051 東京都港区元赤坂1-6-6

サイト：https://www.h-t.co.jp/

【サービス導入に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

KING OF TIME 営業担当宛

TEL：03-4577-9567

お問い合わせフォーム：https://www.kingoftime.jp/contact/

記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。